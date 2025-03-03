Goldman Sachs uyardı: Hisse getirileri mütevazı olacak! S&P 500’deki toparlanma kalıcı olmayabilir

Goldman Sachs Group Inc. stratejistleri, ABD hisse senetleri piyasasında herhangi bir toparlanmanın uzun vadeli olmayabileceğini belirterek, yatırımcıların ekonomik büyüme konusundaki belirsizlikler nedeniyle temkinli olmaya devam ettiğini vurguladı.

Goldman Sachs’ın baş stratejisti David Kostin, yatırımcı riskinin geçen hafta S&P 500’ün 2025 kazançlarını kısa süreliğine silmesiyle azaldığını ancak henüz tam anlamıyla dip seviyeye ulaşmadığını ifade etti.

"ABD ekonomik büyüme görünümünde bir iyileşme olmazsa, son dönemde yaşanan hisse senedi piyasasındaki zayıflığın tamamen tersine dönmesi zor görünüyor" diyen Kostin bu kapsamda, 2024 için tüm yıl kazanç büyüme tahminini yüzde 11’den yüzde 9’a düşürdüğünü açıkladı.

2024’te iyimser, 2025 için daha temkinli

Kostin, 2024 yılı için hisse senetlerinde yükseliş bekleyenler arasında yer alıyordu. Ancak 2025 yılına ilişkin daha temkinli bir tablo çizen Goldman Sachs stratejisti, "Hisse senedi getirileri geçen yıla göre daha mütevazı olacak ve kazanç büyümesinin yörüngesine uyum sağlayacak" yorumunda bulundu.

Talep yetersiz, piyasada netleşme süreci sürüyor

Goldman Sachs’ın küresel piyasalar genel müdürü ve taktik uzmanı Scott Rubner ise hisse senetlerine olan talebin piyasanın toparlanmasını sürdürecek kadar güçlü olmadığını savundu. Perakende yatırımcıların ve diğer alıcıların piyasaya girişlerinin azalması nedeniyle son aylarda düşüş eğilimi gösterdiğini belirten Rubner, piyasanın pozisyon almada netleşme sürecinin son aşamalarında olduğunu dile getirdi.

Goldman Sachs stratejistleri, piyasanın yönü konusunda net sinyaller almak için ABD ekonomik büyüme verilerinin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, yatırımcıların kısa vadeli toparlanmaların ardından dikkatli hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.