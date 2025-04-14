Goldman Sachs uyardı! Petrol fiyatları 2025 ve 2026’da daha da gerileyebilir

Goldman Sachs Emtia Araştırmaları ekibinden üç analist, küresel petrol piyasalarındaki görünümün zayıflamaya devam ettiğini ve fiyatların aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Analistlerin değerlendirmelerine göre, Brent ham petrolü ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatlarında yılın geri kalanında ve 2026 boyunca düşüş eğilimi etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre, Brent ham petrolünün 2025 yılı boyunca ortalama 63 dolar, 2026'da ise 58 dolar seviyelerinde işlem görmesi bekleniyor. Batı Teksas ham petrolü içinse bu yılın geri kalanı boyunca ortalama fiyat 59 dolar/varil olarak öngörülürken, 2026'da ortalama 55 dolar seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Bu düşüş beklentisinin ardında, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle zayıf seyredeceği tahmin edilen petrol talebi yatıyor. Uzmanlar, özellikle Çin ve diğer büyük ekonomiler arasındaki ticari gerilimlerin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve bunun da enerji talebini baskılayabileceğini ifade ediyor.

Analistler ayrıca, OPEC+ grubunun üretim kısıntılarına olan uyumunun kısmen toparlanabileceğini belirtiyor. Ancak bu toparlanmanın sınırlı kalacağı ve grubun lider ülkelerinden gelen sinyaller doğrultusunda şekilleneceği vurgulanıyor.

Piyasa verilerine göre, ön-ay vadeli Batı Teksas türü ham petrol kontratları yüzde 0,47’lik bir düşüşle 61,21 dolar/varil seviyesine gerilerken, Brent ham petrol kontratları yüzde 0,45 kayıpla 64,47 dolar/varil seviyesinde işlem görüyor.

Petrol piyasasında süregelen zayıflık, yatırımcıların dikkatini enerji hisseleri ve emtia fiyatlarının kısa ve orta vadeli yönüne çevirmiş durumda.