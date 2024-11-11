Goldman Sachs uyardı: Trump'ın gümrük vergileri sadece Çin'i tehdit etmiyor...

Goldman Sachs’ın Asya-Pasifik Baş Ekonomisti Andrew Tilton, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasıyla gündeme gelen Çin’e yönelik gümrük vergisi baskısını değerlendirdi. Tilton'a göre bu durum yalnızca Çin’i değil, birçok Asya ülkesini de etkileyebilir.

Tilton, Trump yönetimi döneminde Çin ile olan ticaret açığının bir miktar kapanmasına rağmen, diğer Asyalı ihracatçılarla olan ticaret açığının hızla arttığını ifade etti. Bu durumun, ABD’nin Asya’daki diğer ülkeleri de hedef alabileceği ihtimalini doğurduğunu belirten Tilton, "Trump ve muhtemel atamaları, ikili ticaret açıklarını azaltmaya odaklandıkları takdirde, ABD'nin diğer Asya ekonomilerine de gümrük vergisi uygulaması gündeme gelebilir" dedi.

Güney Kore, Tayvan ve özellikle Vietnam gibi ülkelerin son yıllarda ABD ile ticarette önemli kazançlar elde ettiğine dikkat çeken Tilton, bu ülkelerin bazı stratejik sektörlerde güçlü konumda olduklarını belirtti.

Güney Kore ve Tayvan’ın yarı iletken tedarik zincirinde özel bir yere sahip olduğunu, Vietnam’ın ise Çin’den yön değiştirerek kendisine kayan ticaretten yararlandığını sözlerine ekledi.