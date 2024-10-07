Goldman Sachs ve JP Morgan'dan sonra Deutsche Bank’tan yeni tarih: TCMB’nin faiz indirimi ötelendi

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için yıl sonu ve 2025 yılına yönelik faiz indirimi beklentilerini güncelledi. Daha önce Kasım 2024’te başlaması beklenen faiz indirimi döngüsünü, enflasyon beklentilerindeki yapışkanlık ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle Ocak 2025’e öteledi.

Banka, son açıklamasında TCMB'nin ihtiyatlı bir politika izlemek zorunda kaldığını belirterek, bu sürecin temel sebeplerini ortaya koydu. Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek enflasyonun yüzde 3’e yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 42,3’ten yüzde 43,9’a ve 2025 yıl sonu beklentisini de yüzde 23,2’den yüzde 25’e revize etti.

Temkinli para politikası gerekli

Deutsche Bank, TCMB’nin daha önce Kasım ayında başlatması öngörülen faiz indirimi sürecini, enflasyonun beklentilerden daha yavaş düşmesi ve cari işlemler dinamiklerindeki bozulmalar nedeniyle Ocak 2025’e öteledi. Banka, bu dönemde ilk indirim adımının 250 baz puanlık bir gevşemeyle faiz oranını yüzde 47,5’e düşürmesi şeklinde gerçekleşmesini bekliyor.

Raporda, "Enflasyonun ana eğilimindeki bozulma ve 4. çeyrekte beklenen yukarı yönlü sürprizler TCMB'nin daha temkinli bir duruş sergilemesini gerektiriyor. TCMB'nin para politikasında gevşemeye başlaması için Ocak 2025’in uygun olacağı görüşündeyiz" ifadeleri yer aldı.

Cari işlemler dengesi ve bütçe açığı belirleyici olacak

Deutsche Bank, cari işlemler dengesi dinamiklerinin ve artan nakit bütçe açığının da faiz indirimi sürecinde belirleyici olacağına dikkat çekti. Yılın son çeyreğinin cari işlemler açısından mevsimsel olarak zayıf bir dönem olduğunu belirten banka, aynı zamanda petrol fiyatlarındaki oynaklık ve mali destekleyici tedbirlerin de sürece etki edebileceğini vurguladı.

Enflasyon ve ücret artışları takip edilecek

Asgari ücret süreci, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın, TCMB’nin faiz indirimi zamanlamasını etkileyebileceğini ifade eden Deutsche Bank, "Bu durum para politikasında daha ihtiyatlı bir duruşu desteklemektedir. Ayrıca, risklerin çoğu ilk faiz indirimi için öngördüğümüz Ocak 2025 tarihine yönelik çarpık olsa da, bu tarihin öne çekilmesi için 4. çeyrekte enflasyon tahminlerimizde daha fazla yukarı yönlü sürpriz yaşanmaması ve küresel piyasalarda beklenmedik bir oynaklık olmaması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Büyüme beklentisi istikrarını koruyor

Deutsche Bank, Türkiye ekonomisi için 2024 ve 2025 büyüme beklentilerinde ise revizyon yapmadı. Banka, "TCMB'nin faiz indirimi sürecinin zamanlaması, ekonomik büyümeye yönelik riskleri azaltmak için önemli bir unsur olacak" diyerek, ekonomik büyümenin istikrarını korumasının hedeflendiğini belirtti.

Önde gelen bankalar beklentilerini güncelliyor

Deutsche Bank’ın bu değerlendirmesi, daha önce JP Morgan ve Goldman Sachs gibi önde gelen yatırım bankalarının da TCMB’den faiz indirimi beklentilerini ertelediği bir dönemde geldi. JP Morgan ve Goldman Sachs, Kasım ayı için öngördükleri gevşeme döngüsünü, enflasyon görünümündeki bozulma ve küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle 2025 yılı başına çekmişti.