Goldman Sachs'ın birinci çeyrekte kârı düştü

ABD'nin en büyük bankalarından Goldman Sachs Group'un birinci çeyrekteki kârı, şirketin satın alma ve birleşme anlaşmaları gelirinin on yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilediği üç ayda yatırım bankacılığı gelirlerinin azalması ve tüketici biriminin kârlılık üzerinde baskı oluşturmasıyla düştü.

31 Mart'ta sona eren ilk çeyrekte bankanın kârı 3.09 milyar dolara düştü. Geçen yıl aynı dönemde kâr 3.83 milyar dolardı. Hisse başına kâr ise geçen yılki 10.76 dolardan 8.79 dolara geriledi.