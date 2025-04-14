Goldman Sachs'ın net karı ilk çeyrekte arttı

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 4,74 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2024'ün aynı dönemindeki net karı 4,13 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2024'ün ilk çeyreğinde 11,58 dolar olarak kaydedilen hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 14,12 dolara çıktı.

Gelirleri yüzde 6 arttı

Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 15,06 milyar dolara yükseldi.

Banka, 2024'ün ilk çeyreğinde 14,21 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon, "İkinci çeyreğe bu yılın başlarına kıyasla oldukça farklı bir faaliyet ortamıyla giriyor olsak da müşterilerimizi desteklemeye devam etme kabiliyetimize olan güvenimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya geçen hafta başlamıştı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Morgan Stanley'nin net karları da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetmişti.