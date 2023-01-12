Goldman Sachs'ta işten çıkarmalar: 'Yarım saat içinde ofisi terk edin!'

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'ta işten çıkarmalar başladı.

Financial Times'ın haberine göre; Londra, New York ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden yüzlerce çalışanını kovan şirket, birçok çalışanına ikramiye ödemesi de yapmadı.

FT'de yer alan iddialar bununla da sınırlı değil.

İddiaya göre dev bankanın yöneticileri, bazı genç bankacılara eşyalarını toplayıp ayrılmaları için 30 dakika verdi.

İşten çıkarmalara ilişkin bankadan resmi bir açıklama da geldi.

Açıklamada, "Tüm çalışanlarımıza katkıları için minnettarız ve geçişlerini kolaylaştırmak için destek sağlıyoruz. Şimdi odak noktamız, zorlu bir makroekonomik ortamda önümüzdeki fırsatlar için firmayı uygun şekilde düzenlemek" ifadelerine yer verildi.