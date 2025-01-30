Goldman Sachs'tan 2025 Fed faiz tahmini! 'Dar bir bantta kalacak'

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılı boyunca faiz oranlarına ilişkin hamlelerinin sınırlı bir çerçevede gerçekleşeceğini öngördüğünü açıkladı. Solomon, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir değişiklik olmadığı sürece politika faizinin dar bir bantta kalacağını söyledi.

"Enflasyonun yörüngesini gerçekten değiştiren bir politika eylemi olmadığı sürece, politika faiziyle dar bir bantta olacağımızı düşünüyorum" diyen Solomon, hizmet sektörü ve gıda fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli bir engel oluşturduğunu belirtti. Ayrıca dayanıklı tüketim mallarının enflasyon açısından daha ılımlı bir seyir izlediğini dile getirdi.

Fed, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini sabit tutma kararı aldı. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verilerinde kayda değer bir iyileşme olmadığı sürece faiz indirimlerinin aceleye getirilmeyeceğini vurguladı.

Solomon, 2025'e kadar olan süreçte ekonomik göstergelerin politika faizinin dar bir aralıkta kalmasını destekleyeceğini öne sürdü. Özellikle hizmet ve gıda fiyatlarındaki yüksek seviyelerin ekonomiye önemli ölçüde yansıdığını belirterek, bu faktörlerin enflasyonu şekillendiren ana unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.