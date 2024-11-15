Goldman Sachs'tan 2025 için tahmin: Fed, faiz indirimlerini beklentilerin üzerinde yapabilir

Goldman Sachs’ın yayımladığı makroekonomik rapora göre, Fed fonlama oranının 2025 yılına kadar yüzde 3,25-3,5 aralığına gerileyebileceği belirtiliyor. Bu tahmin, yatırımcıların 2025 sonunda faiz oranlarının yüzde 3,75-4,0 seviyelerinde olacağına dair beklentilerinin üzerinde bir öngörü sunuyor.

Raporda, Trump yönetiminin uygulayacağı yeni tarifelerin ABD ekonomisinde büyüme risklerini artırabileceği vurgulanırken, bunun Fed’in faiz indirimlerine gitmesine zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle Çin ve Avrupa ile Meksika’dan gelen otomobil ihracatına yönelik tarifelerin etkisiyle Fed’in daha fazla faiz indirimi yapması bekleniyor.

Banka, ABD çekirdek enflasyonunun 2025’in sonlarına doğru yüzde 2,4 seviyesine gerileyeceğini öngörürken, Trump’ın tüm ticarete gümrük vergisi uygulama vaatlerinin yerine getirilmesi durumunda, enflasyonun 2026 başında yüzde 3,1 seviyesine yükselme riski bulunduğunu belirtiyor.

Goldman Sachs, küresel enflasyonun düşüş eğiliminin devam edeceğini ve birçok büyük merkez bankasının 2025 yılına kadar ek gevşeme adımları atacağını tahmin ediyor. Ancak, Trump’ın ticaret politikalarındaki belirsizlikler, Fed’in faiz indirimlerinin zamanlamasını zorlaştırabilecek bir risk oluşturuyor.