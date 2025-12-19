Goldman Sachs'tan 2026 için yeni tahminler: Altın yükseliyor, doğal gaz düşüyor

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs, 2026 yılına ilişkin emtia piyasası öngörülerini paylaştı.

Bankanın geniş kapsamlı raporunda altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisi dikkat çekerken; petrol, bakır ve doğal gaz piyasalarına ilişkin çarpıcı tahminler paylaşıldı.

Altın ons başına 4.900 doları hedefliyor

Rapora göre Goldman Sachs, baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026'ya kadar yüzde 14 artış göstererek ons başına 4.900 dolara ulaşmasını bekliyor.

Analistler, bireysel yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme arzusunun fiyatlar üzerinde güçlü bir yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine işaret ediyor.

Goldman Sachs'ın raporunda, merkez bankalarının devam eden yüksek altın talebi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsünün altın fiyatlarını destekleyen ana unsurlar olacağı vurgulandı. Bu beklentiler doğrultusunda bankanın altında uzun pozisyon önerisini sürdürdüğü kaydedildi.

Bakır fiyatlarında yatay seyir beklentisi

Sanayi metallerinin başında gelen bakır için ise bankanın tahmini daha dengeli bir tablo çiziyor. 2026 yılında fiyatların yatay bir seyir izleyerek ton başına ortalama 11 bin 400 dolar seviyelerinde stabil hale gelmesi öngörülüyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır fiyatı 11 bin 721,50 dolar seviyesinde bulunurken, geçen hafta 11 bin 952 dolar ile tarihi zirve görülmüştü.

Petrol piyasasında önce düşüş sonra toparlanma

Enerji piyasasına dair tahminlerde ise oldukça hareketli bir seyir öngörülüyor. Goldman Sachs, 2026 yılı ortalamasında Brent petrolün varil başına 56 dolar, WTI ham petrolün ise 52 dolar seviyelerine kadar çekileceğini tahmin ediyor.

Banka, petrol fiyatlarının 2026 ortasında en düşük seviyeyi gördükten sonra yükselişe geçmesini ve 2028 yılı sonuna doğru Brent petrolün yeniden 80 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyor.

Doğal gazda düşüş trendi hâkim

Doğal gaz cephesinde hem Avrupa hem de ABD pazarı için aşağı yönlü bir eğilim öngörülüyor:

Avrupa (TTF): 2026'da 29 euro/MWh seviyesine, 2027'de ise 20 euro/MWh seviyesine gerilemesi bekleniyor.

ABD: 2026 yılında 4,60 dolar/mmBtu seviyesinde gerçekleşmesi beklenen fiyatların, 2027'de 3,80 dolar seviyelerine inmesi tahmin ediliyor.