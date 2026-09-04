Goldman Sachs'tan ağustos enflasyonu sonrası yeni risk uyarısı

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Goldman Sachs, Türkiye'nin ağustos ayı enflasyon verilerinin temel fiyat eğiliminde genel bir istikrara işaret ettiğini bildirdi.

Kurum, buna karşın enerji fiyatlarındaki yükselişin yıl sonu enflasyon tahmini açısından yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

Raporda, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin hız kaybetmeye başladığına dikkat çekildi. Aylık enflasyon eğiliminin temel enflasyon göstergeleriyle büyük ölçüde uyumlu hale geldiği ifade edilirken, fiyat artışlarında daha hızlı bir yavaşlamayı gösterecek güçlü sinyallerin henüz oluşmadığı vurgulandı.

İç talepteki zayıflama enflasyonu destekleyebilir

Goldman Sachs, 2026'da iç talepte gözlenen yavaşlamanın sürmesi halinde bunun enflasyondaki gerilemeyi destekleyebileceğini değerlendirdi. Ancak enerji fiyatlarındaki son yükselişin, talep kaynaklı bu dezenflasyonist etkinin önemli bölümünü dengeleyebileceği ve fiyat görünümü üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtildi.

Yıl sonu tahmini sabit kaldı

Kurum, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,0 seviyesinde korudu. Buna rağmen Goldman Sachs, enerji maliyetlerinin yüksek seyrinin tahmine ilişkin risk dengesini yukarı yönlü çevirdiğini kaydetti.