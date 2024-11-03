Goldman Sachs'tan altın analizi: 2025'te rekor kırmaya devam edecek

Bu yıl yüzde 30'dan fazla artan altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2025 sonuna kadar ons başına 3 bin dolara çıkacağını öngördü.

Goldman Sachs bu tahmini merkez bankalarının altına olan talebi, FED'in faiz indirimine gitmesi ve güvenli liman olarak görülen altına yatırımların artmasından kaynaklanıyor.

Merkez bankalarının altın talebi devam edecek

Bazı ülkeler Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından dolardan bağımsız olarak rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımına yönelmişti. Goldman'a göre, merkez bankalarının altın talebi devam edecek ve 2025 sonuna kadar aylık 30 ton seviyesine yavaşlayacak.

FED'in faiz indirimi rekabeti artıracak

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (FED) ise 2025 ortasında politika faizini yüzde 3,25-3,5 aralığına çekeceğini, düşük faizin de altında rekabet gücünü artıracağını öngörüyor.

Güvenli liman arayışı

Altına olan güvenli liman yatırımları da artmaya devam edecek. Banka, jeopolitik ve enflasyon endişeleri nedeniyle altına yönelik spekülatif pozisyonların yüksek seviyelere çıktığını belirtiyor. Seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla bu pozisyonların normalleşmesi bekleniyor ancak uzun vadede ticaret anlaşmazlıkları, Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditler, ABD borç endişeleri ve gelecekteki resesyon riskleri gibi faktörler altını çekici bir korunma aracı olarak tutmaya devam edecek.