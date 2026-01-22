Goldman Sachs’tan altın tahmini: 2026 sonu için hedef yükseldi! Altın 2026'da ne kadar olacak?

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yıl sonu için ons altın tahminini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara yükseltti. Revizyonun arkasında, özel sektör yatırımcıları ile gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme kapsamında altına yönelmesi yer aldı.

Altın 2026’da yükselişini sürdürüyor

Spot altın, çarşamba günü ons başına 4 bin 887,82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güvenli liman talebinin etkisiyle altın, 2026 başından bu yana yüzde 11’i aşan prim yaparken, geçen yıl kaydedilen yüzde 64’lük güçlü yükselişin ardından pozitif seyrini koruyor.

“Başlangıç seviyesi yukarı taşındı”

Goldman Sachs’ın yayımladığı notta, küresel politika risklerine karşı korunma amacıyla alım yapan özel sektör yatırımcılarının 2026’da altın pozisyonlarını azaltmayacağı varsayımına yer verildi. Bankaya göre bu yaklaşım, fiyat tahminlerinin başlangıç noktasını yukarı çekerek beklentilerde yukarı yönlü sürprize neden oldu.

Merkez bankalarından talep sürüyor

Raporda, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirmeye devam etmesiyle birlikte, 2026’da yıllık ortalama merkez bankası altın alımının 60 ton civarında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu arada Commerzbank da geçen hafta artan güvenli liman talebini gerekçe göstererek, yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4 bin 900 dolara çıkarmıştı.