Goldman Sachs'tan alüminyum fiyatı tahmini: 2026'da düşüş bekleniyor

Goldman Sachs, Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören alüminyum fiyatlarının önümüzdeki dönemde gerileyeceğini öngördü. Banka, ton başına şu anda yaklaşık 2.700 dolar seviyesinde olan fiyatların, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde 2.350 dolara inmesini bekliyor. Bu tahmin, mart ayında yapılan ve 2026 için ton başına 2.100 dolar seviyesini öngören düşük beklentiden daha yüksek bir rakama işaret ediyor.

Endonezya üretimi fiyatların yükselmesini sınırlayacak

Raporda, alüminyum piyasasında oluşan arz fazlasının 2025'te 400 bin ton iken 2026-2027 döneminde 1,5-2 milyon tona çıkmasının fiyatlarda düşüşe yol açacağı ifade edildi. Goldman Sachs, artan Endonezya üretiminin de fiyatların yükselmesini sınırlayacağına dikkat çekti. Banka, alüminyum fiyatlarının 2030'a kadar ton başına 2.650 dolar seviyesine geri dönmesinin beklenmediğini vurguladı.

Ayrıca Goldman Sachs, şu anda 2.750 dolar seviyesinde işlem gören ve Aralık 2026 tahminlerinin yüzde 17 üzerinde bulunan LME alüminyum sözleşmelerinde açığa satış tavsiyesi verdiğini açıkladı.