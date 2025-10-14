Goldman Sachs'tan beklentilerin üzerinde performans
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Banka, hisse başına 12,25 dolar kâr açıklayarak analist tahminlerini aştı. Toplam gelir ise 15,18 milyar dolar ile piyasa beklentisi olan 14,1 milyar doların üzerine çıktı.
Piyasa tahmininin de üstünde gelir
Şirketin toplam geliri 15,18 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece Goldman Sachs, piyasa tahmini olan 14,1 milyar doların da üzerine çıktı.
Bankanın hisse başına temettü miktarı 4 dolar olarak belirlendi.
Açıklamanın ardından Goldman Sachs hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 1 yükseldi. Bankanın hisseleri yıl başından bu yana toplamda yüzde 37 değer kazandı.