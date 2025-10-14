Goldman Sachs'tan beklentilerin üzerinde performans

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Banka, bu dönemde hisse başına 12,25 dolar kâr elde etti. Bu rakam, Wall Street analistlerinin 11 dolar seviyesindeki ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Piyasa tahmininin de üstünde gelir

Şirketin toplam geliri 15,18 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece Goldman Sachs, piyasa tahmini olan 14,1 milyar doların da üzerine çıktı.

Bankanın hisse başına temettü miktarı 4 dolar olarak belirlendi.

Açıklamanın ardından Goldman Sachs hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 1 yükseldi. Bankanın hisseleri yıl başından bu yana toplamda yüzde 37 değer kazandı.