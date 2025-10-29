Goldman Sachs'tan BoE için faiz indirimi tahmini

Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Kasım ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceğini öngördü. Banka, daha önce yayımladığı Eylül raporunda faizlerin 2025 boyunca sabit kalacağını ve gevşemenin 2026'da başlayacağını tahmin etmişti.

Eylül ayında İngiltere'de tüketici enflasyonu yüzde 3,8 olarak gerçekleşti ve BoE'nin yüzde 2'lik hedefinin neredeyse iki katına ulaştı. Bu durum, Kasım ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi.

Politika faizi kademeli olarak düşecek

Goldman Sachs, BoE'nin şu anda yüzde 4 seviyesindeki politika faizini, 2026 Temmuz'a kadar her çeyrekte kademeli olarak indirerek yüzde 3'e düşüreceğini tahmin ediyor. Eylül ayındaki raporda ise bu seviyeye Kasım 2026'da ulaşılacağı öngörülmüştü.

Ayrıca Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük finans kuruluşları, BoE'nin eylül toplantısında faiz oranını sabit tutmasının ardından bu yıl içinde ek bir indirim beklemediklerini açıklamıştı.