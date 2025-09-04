Goldman Sachs'tan çarpıcı altın senaryosu: Fed'e güven sarsılırsa fiyatlar resmen uçacak!

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Banka, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi halinde yatırımcı güveninin sarsılabileceğini ve bunun altına güçlü bir talep yaratabileceğini belirtti.

Altın 5 bin dolara çıkabilir

Goldman Sachs analistlerinden Samantha Dart ve ekibi, yayımladıkları notta şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi senaryosu muhtemelen daha yüksek enflasyona, daha düşük hisse ve uzun vadeli tahvil fiyatlarına ve doların rezerv para birimi statüsünde erozyona yol açar. Buna karşılık, altın kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer deposudur.”

Raporda, ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına kayması durumunda ons altının neredeyse 5 bin dolara kadar yükselebileceği öngörüldü.

Goldman’ın temel senaryosu

Banka, altın için temel tahminini 2026 ortalarına kadar 4 bin dolar olarak belirledi. Alternatif bir senaryoda ise fiyatın 4.500 dolara ulaşabileceği kaydedildi.

Uzmanlardan değerlendirme

Goldman Sachs, altının emtia piyasasında en güçlü uzun vadeli yatırım aracı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Altın, emtia alanında en güçlü uzun pozisyon önerimiz olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.