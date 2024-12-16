Goldman Sachs'tan çarpıcı tahmin: 2025'te altın ne kadar olacak?

Piyasalar, savaşlar ve ekonomik krizlerle dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken altın, 2024'te de yatırımcısına kazandırmaya devam etti.

Bankacılık devi Goldman Sachs, FED'in faiz indirimi beklentisi ve merkez bankalarının altın alımları nedeniyle altın fiyatlarının 2025 sonunda 3 bin dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor.

Altına talep artacak

FED'in faiz indirimleri ve Çin'in altın alımlarının fiyatları desteklediğini belirten Goldman Sachs analistleri, FED kararlarının 2025 yılı içinde dolar endeksinden daha etkili olabileceğini ve genelde dolar endeksine ters orantılı olan altın fiyatının dolar endeksi ile birlikte hareket etmesine yol açabileceğini kaydetti.

Yeni rekorları test edecek

Değerli metallar şirketi 'Heraeus Precious Metals' ise büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürme ve doların zayıflama ihtimaliyle birlikte, altına olan talebin artacağını ve bu durumun altın fiyatlarını 2025 yılına kadar rekor seviyelere ulaştırabileceğini ifade etti.

Şirket, altın fiyatlarının 2025 yılında ons başına 2 bin 450 ile 2 bin 950 dolar arasında seyretmesini beklerken bu tahminin, merkez bankalarının 2024'e kıyasla daha düşük seviyelerde de olsa alımlarını sürdürmesi ve Ukrayna ile Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin devam etmesi gibi faktörlere dayandığını kaydetti.

Gümüş de kıymetlenecek

Heraeus ayrıca, güneş fotovoltaik talebindeki sürekli büyümenin de etkisiyle endüstriyel gümüş talebinin artmasının beklendiğini belirtti.

Raporda, altın-gümüş rasyosunun, gümüşün altına kıyasla değerinin düşük olduğunu gösterdiğini ve bu durumun, boğa piyasalarının son dönemlerinde gümüşün altından daha iyi performans gösterebileceği, ons başına 28 ila 40 dolar arasında fiyatların ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Öte yandan, şirket, platin piyasasının ise 2025'te otomotiv ve endüstriyel sektörlerden gelen talebe rağmen açık vermeye devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Ons bazında fiyatlar geçen hafta altında yüzde 0,6, platinde yüzde 1 ve paladyumda yüzde 0,9 artarken, gümüşte yüzde 1,7 azaldı.