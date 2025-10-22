Goldman Sachs'tan Çin borsası için iyimser tahmin

Goldman Sachs, Çin borsalarına ilişkin yayımladığı son raporunda, ülkenin önde gelen hisse endekslerinin 2027 sonuna kadar yüzde 30 oranında artış gösterebileceğini öngördü.

Kinger Lau'nun da aralarında bulunduğu Goldman Sachs stratejistleri, Çin hisse piyasalarının "umuttan büyümeye" geçiş yaptığına dikkat çekerek, piyasada daha istikrarlı bir yükseliş trendi oluştuğunu belirtti.

Üç yılda yüzde 12 artış beklentisi

Raporda, talep tarafı teşvikleri, yapay zeka odaklı kâr artışı ve yerli-yabancı sermaye girişlerinin yükselişi destekleyen temel etkenler olduğu vurgulandı. Goldman Sachs, şirket kazançlarının önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 12 artmasını bekliyor.

Stratejistler ayrıca, yılın dördüncü çeyreğinde döngüsel bir yavaşlama ve yenilenen tarife risklerinin kâr realizasyonunu tetikleyebileceğini, ancak bu riskler yoğunlaşmadığı sürece yatırımların korunması ve piyasa düzeltmelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.