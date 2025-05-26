Goldman Sachs'tan dikkat çeken dolar/TL tahmini: Rakamlar değişti

ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs, 23 Mayıs tarihli küresel döviz raporunda Türk Lirası'na ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Banka 12 aylık dolar/TL tahmini 42'den 45'e yükseltilirken, 3 aylık süreçte doların 41 liraya, 6 aylık süreçte ise 43 liraya yükseleceğini öngördü. Bankanın bir önceki tahmini ise 37, 39 ve 42 lira seviyesindeydi.

Merkez'in adımları değerlendirildi

Merkez Bankası'nın martta yaşanan kur şokunun ardından faiz artırımı ve ek önlemlerle TL'de dengelenme sağlandığını belirten Goldman Sachs, TCMB'nin bu adımları sonrası brüt rezervlerde değerleme etkisiyle 14 milyar dolarlık artış görüldüğünü ve yerli dolarizasyonun da frenlendiğine dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın son piyasa beklentileri anketinde de yıl sonu için dolar kuru beklentisi 43,69'a yükselmişti.