Goldman Sachs'tan dolar analizi: Boğaz kapalı kaldıkça dolar destek bulacak

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ABD doları yakın vadede destek bulmaya devam edecek. Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre, petrol fiyatlarındaki gerileme doların genel görünümünü bozmadı.

Raporda, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin azalmasının büyüme farklılıklarına yönelik beklentileri sınırladığı ve dolar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafiflettiği belirtildi.

Genel görünüm dolar için olumlu

Petrol fiyatlarındaki düşüş ayrıca piyasaların Fed’in faiz artırımı ihtimaline daha düşük olasılık vermesine yol açarken analistler, genel görünümün dolar açısından olumlu kalmaya devam ettiğini ifade etti. Yapay zeka yatırımlarındaki güçlü artış ve küresel enerji arzındaki aksaklıklar, doları destekleyen iki temel unsur olarak öne çıkıyor.

Rapora göre ABD ekonomisi, enerji kaynaklı şokların etkilerine karşı diğer büyük ekonomilere kıyasla daha dayanıklı. Bu durum, enerji piyasalarındaki belirsizlik sürerken dolara destek sağlamayı sürdürüyor.

Petrol arzındaki açığı beklenenden daha sınırlı olabilir

Piyasalar ateşkes girişimleri ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakere haberlerine duyarlı olsa da, doların güçlü görünümü korunuyor. Goldman Sachs, petrol arzındaki açığın beklenenden daha sınırlı olabileceğini, bunun da döviz piyasalarındaki oynaklığı frenlediğini ifade etti.

Bu nedenle yatırımcılar, Fed’in önümüzdeki toplantılarda ek sıkılaşmaya gitme ihtimaline daha düşük bir risk primi biçiyor. Yılın başında emtia fiyatları ve hisse senedi piyasaları döviz hareketlerinde belirleyici olurken, son dönemde faiz farkları gibi ülke bazlı faktörler daha fazla önem kazanmaya başladı.

Rapora göre daha sınırlı bir emtia şoku senaryosunda büyük ekonomiler arasındaki farklılıklar belirginleşmeyecek ve döviz piyasalarında sert dalgalanma ihtimali azalacak.

Goldman Sachs'a göre müzakerelerin devam etmesi ve Hürmüz Boğazı’nın kısmen açık kalması doları desteklemeye devam edecek. Kapsamlı bir anlaşma ihtimalinin güçlenmesi bile bu görünümü kısa vadede değiştirmeyecek.