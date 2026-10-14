Goldman Sachs'tan enflasyonda 2027 hesabı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Goldman Sachs, yapay zeka yatırımlarının ABD enflasyonu üzerindeki etkisine ilişkin yeni tahminlerini yayımladı. Bankanın ekonomistleri Rindels ve David Mericle, yapay zeka kaynaklı talebin enflasyonu artırdığını ancak bu etkinin sınırlı olduğunu ve zirveye yaklaştığını belirtti.

Enflasyona etkisi 2027'de azalabilir

Goldman Sachs'ın hesaplamalarına göre yapay zeka talebi, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunu şu anda yaklaşık 45 baz puan, yani 0,45 yüzde puan artırıyor. Bu etkinin yıl sonunda 50 baz puanla zirveye ulaşması, 2027 sonunda ise 10 baz puana gerilemesi bekleniyor. Fed için dengeler değişebilir

Ekonomistler, mevcut etkinin yaklaşık yarısının gerçek maliyet artışlarından, diğer yarısının ise fiyat verilerindeki ölçüm hatalarından kaynaklandığını tahmin ediyor.

Bilgisayar fiyatlarında artış yavaşlayacak

Goldman Sachs'a göre bellek ve bilgisayar fiyatlarındaki yükselişin gelecek yıl önemli ölçüde hız kesmesi bekleniyor. Bu gelişmenin hem üretim maliyetlerinden kaynaklanan baskıyı hem de yazılım ve aksesuar kategorilerindeki ölçüm kaynaklı enflasyon etkisini azaltabileceği belirtiliyor.

Fed yeniden faiz artırmaya başlamıştı

Fed, yapay zeka yatırımları ve yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde, eylül ayında Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti.

New York Fed Başkanı John Williams ise bir faiz artırımının daha uygun olabileceği görüşünü koruduğunu açıkladı. Williams, mevcut koşullarda daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç görmediğini ancak 2027 yılına ilişkin görünümün henüz netleşmediğini belirtti.

Goldman Sachs'ın tahminleri gerçekleşirse yapay zeka kaynaklı enflasyon baskısının azalması, Fed'in gelecek yılki faiz kararlarında rahatlama sağlayabilir. Ancak enerji fiyatları ve diğer enflasyon unsurları para politikasının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.