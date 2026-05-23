Goldman Sachs'tan kritik dolar analizi: Yeniden güçleniyor

Goldman Sachs analistleri, küresel ekonomik görünümdeki değişimlerin ABD dolarını yeniden güçlendirmeye başladığını belirtti. Bankanın araştırma raporuna göre, devam eden enerji krizine rağmen ABD ekonomisinin dayanıklı kalması dolar için güçlü bir zemin oluşturuyor.

Raporda özellikle Çin ve Avrupa'daki zayıflayan ekonomik verilerin dikkat çektiği belirtildi. Çin'in nisan ayı ekonomik aktivite rakamları beklentilerin altında kalırken, Avrupa'da mayıs ayı öncü PMI verileri büyümede yavaşlamaya işaret etti.

Dolar güçleniyor

Daha önce ABD ekonomisinin direncini kaybedeceğini ve bunun da doları zayıflatacağını öngören analistlere karşılık, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi beklentileri boşa çıkardı.

Mevcut ortam dolar üzerinde değerlenme baskısı yaratırken özellikle küresel enerji akışlarındaki sorunlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler, piyasalarda güvenli liman talebini artırıyor.

Öte yandan analistler, Avrupa para birimlerinin son dönemde zayıf performans gösterdiğine dikkat çekerek, uzun süren enerji kesintilerinin Avrupa ekonomisini daha fazla baskılayabileceğini değerlendiriyor.

Asya'da merkez bankaları faizleri artırıyor

Asya genelinde ise merkez bankaları kendi para birimlerini dolar karşısında istikrara kavuşturmak için politika müdahalelerini artırıyor. Endonezya Merkez Bankası Rupiah’ı desteklemek için faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 5,25’e çıkarırken, Güney Kore Wonu da önemli ölçüde zayıfladı.

Goldman Sachs Kore Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası ve Çin Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da bu yılın ilerleyen dönemlerinde sıkılaştırma döngüsüne katılmasını bekliyor. Malezya ve Tayland’ın ise politika faizlerini sabit tutacağı öngörülüyor.