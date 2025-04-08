Goldman Sachs'tan petrol için çarpıcı tahmin!

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek tarifeleri ile sarsılırken Goldman Sachs’ın analizine göre, Brent petrolün fiyatı Aralık 2025’te varil başına 62 dolara, WTI’nin ise 58 dolara kadar gerileyecek. 2026 yılı sonunda ise Brent'in 55 dolara, WTI'nin ise 51 dolara düşeceği tahmin ediliyor.

Petrolde iki güçlü senaryo

Banka bu tahminlerini ise iki temel varsayıma dayandırıyor. İlk olarak, 9 Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanan yüksek gümrük tarifelerinin büyük ölçüde geri çekilerek ABD ekonomisinin olası bir resesyondan kaçınacağı varsayımı. İkinci varsayım ise, OPEC+ üyesi sekiz ülkeden gelen arzın haziran-temmuz aylarında kademeli olarak artacağı yönünde. Tahminlere göre bu ülkelerin her birinden ayda 130 bin-140 bin varil düzeyinde üretim artışı gerçekleşecek.

Resesyon riski fiyatları dibe çekebilir

Ancak Goldman Sachs, bu varsayımların gerçekleşmemesi ve ABD’nin tipik bir ekonomik durgunluğa girmesi halinde Brent petrolün 2025 sonunda 58 dolara, 2026 sonunda ise 50 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor. WTI içinse bu senaryoda daha düşük seviyeler bekleniyor.

Banka ayrıca, ABD’nin tarife politikasında ani ve radikal bir geri adım atması halinde, petrol fiyatlarının mevcut tahminlerin üzerine çıkabileceğine de dikkat çekti.