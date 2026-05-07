Goldman Sachs'tan TL değerlendirmesi: Alım' sinyali geldi!

Goldman Sachs, Türk lirasına yönelik güncel strateji değerlendirmesinde yatırımcılara dolar karşısında TL pozisyonlarını koruma tavsiyesinde bulundu.

Kamakshya Trivedi liderliğindeki stratejist ekibi tarafından hazırlanan raporda, Türk lirasının son dönemde çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilirken, yüksek getiri avantajının korunmaya devam ettiği belirtildi.

Petrol fiyatları baskısına dikkat çekildi

Raporda, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle Brent petrol fiyatlarının 100-110 dolar bandına yükselmesinin Türkiye ekonomisi açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

Yüksek enerji fiyatlarının Türkiye'nin cari açığını artırabileceği ve dezenflasyon süreci üzerinde baskı yaratabileceği değerlendirilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirasını desteklemek amacıyla rezerv kullandığına da dikkat çekildi.

"Boğa kalmaya devam ediyoruz"

Goldman Sachs analistleri değerlendirmelerinde, "Şokun yanlış tarafında olunmasına ve yüksek rezerv kaybına rağmen; gelişen piyasalar ve sınır piyasalar (Frontier) arasındaki en yüksek 'carry' seviyeleri ve sıkı kur yönetimi, liranın zayıf patikasını telafi etti. Taktiksel olarak boğa (bullish) kalmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Banka, Türk lirasının yanı sıra petrol ihracatçısı ülkelerin para birimleri arasında yer alan Nijerya nairası ve Kazakistan tengesini de dolar karşısında favori para birimleri arasında göstermeyi sürdürdü.

Diğer bankalarla ayrıştı

Ancak Goldman Sachs'ın TL'ye yönelik pozitif yaklaşımı, bazı küresel bankaların son dönemdeki stratejileriyle farklılık gösterdi.

Barclays ve Bank of America gibi büyük finans kuruluşlarının, İran savaşı öncesinde açtıkları yüksek getirili TL pozisyonlarını artan jeopolitik riskler ve yükselen enerji maliyetleri nedeniyle son haftalarda kapatma kararı aldığı belirtildi.