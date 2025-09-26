Goldman Sachs'tan Türkiye açıklaması: Enflasyon ve faiz tahminini revize etti
Goldman Sachs, Türkiye’de yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27’den 29’a çıkardı. Banka, 2025 sonu politika faizi öngörüsünü de yüzde 35,5’ten 37’ye yükseltti.
Banka, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 27’den yüzde 29’a çıkardı. Clemens Grafe ve Başak Edizgil’in yayımladığı değerlendirmede, “Enflasyona dair öngörülerimizdeki artış doğrultusunda, 2025 sonu politika faizi beklentimizi de yüzde 35,5’ten yüzde 37’ye yükselttik” ifadeleri yer aldı.
2026 enflasyon tahmini ise değiştirilmedi ve yüzde 20 seviyesinde korundu.
Öte yandan, Türk Lirası 2025’in üçüncü çeyreğinde dolara karşı yaklaşık yüzde 4,2 oranında değer kaybetti.