Goldman Sachs'tan Türkiye için 2 puanlık aşağı yönlü revizyon

Goldman Sachs, Türkiye'ye yönelik bu yılki büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Daha önce yüzde 5,5 olan 2021 büyüme beklentisi yüzde 3,5'e çekildi. Kurum, cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklentilerini de yüzde 3,5'ten yüzde 1,5'e indirdi.

Analizde TCMB'de yaşanan görev değişiminin ardından TCMB'nin reaksiyon işlevi ve politika yapma süreci etrafındaki belirsizliğin önemli düzeyde arttığına dikkat çekildi.

Cari açık ve yüksek enflasyon oranı gibi makro ekonomik baskıların sürdüğüne vurgu yapan kurum Türkiye ekonomisine ilişkin görünümü revize ederken bu unsurlara odaklandıklarını belirtti.