Goldman Sachs'tan Türkiye için faiz uyarısı: İndirim beklentisi ötelenebilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'de enflasyondaki yavaşlamaya rağmen para politikasında erken gevşeme için koşulların henüz oluşmadığını değerlendiren Goldman Sachs, enerji fiyatlarındaki belirsizlik ve Türk lirasındaki değer kaybı riskine işaret ederek faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğini belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından yayımlanan değerlendirmede, Türkiye'de akaryakıtta uygulanan eşel mobil sisteminin ekim ayına kadar tamamen kaldırılacak olmasının ve Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Enflasyon beklentilerin üzerinde geriledi

Dün açıklanan TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 31,8'e gerileyerek üst üste ikinci ayında da düşüş kaydetti. Ancak bu seviye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu için öngördüğü yüzde 26'lık enflasyon hedefinin halen üzerinde bulunuyor.

Goldman Sachs ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29 seviyesinde korurken, bu tahmine yönelik yukarı yönlü risklerin arttığını vurguladı.

"Faizlerin uzun süre yüksek kalmasını gerektirebilir"

Raporda, "Yüksek enerji fiyatları ve Türk lirasındaki daha hızlı değer kaybından kaynaklanan riskler, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını gerektirebilir." değerlendirmesine yer verildi.

Banka, temmuz ayında hizmet enflasyonunda sınırlı bir bozulma görülmesine rağmen çekirdek enflasyon göstergelerinde iyileşmenin sürdüğüne de dikkat çekti.

Ekonomistlere göre, çekirdek enflasyondaki üç aylık hareketli ortalama ilk çeyrekte görülen seviyelere geri dönerken, bu görünüm temel enflasyon dinamiklerinde olumlu seyrin devam ettiğine işaret ediyor. Ancak Goldman Sachs, enerji fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin önümüzdeki dönemde para politikasının seyrinde belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.