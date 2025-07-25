Goldman Sachs'tan Türkiye'ye dair yeni değerlendirme: Faiz ve enflasyon tahminlerini açıkladı!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

TCMB dün beklentilerin üzerinde 300 baz puan indirim yapmıştı.

Goldman Sachs, TCMB'nin politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43,00'e indirmesini güvercin bir sürpriz olarak değerlendirirken yıl sonuna kadar faizin yüzde 33,00'e düşmesini beklediğini kaydetti.

Banka değerlendirmesinde "İleriye baktığımızda, TCMB'nin para politikasını gevşetmeye devam ederken enflasyon ve yurt içi dolarizasyon eğilimlerine odaklanmaya devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin dolarizasyonda gözle görülür bir hızlanmaya ilk tepkisinin ise faiz artırımları yoluyla politikayı sıkılaştırmak yerine TL değer kaybını yavaşlatmak olacağı belirtildi.

Değerlendirmede "Yurt içi siyasi risk ortamının kötüleşmesi durumunda politika temkininin artması muhtemel olmakla birlikte, faiz oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 33,00'e düşmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Enflasyon beklentilerini açıkladı

Banka, Türkiye'ninyılın geri kalanında temel enflasyon ivmesinin aylık bazda yüzde 1,8'lik yakın vadeli ortalamasına yakın seyretmesini beklediğini ifade etti.

Goldman, yıllık enflasyonun aralık ayına kadar yıllık bazda yüzde 25,8'e gerilemesini beklediklerini kaydetti.