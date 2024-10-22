Goldman Sachs'tan yeni dolar ve Euro tahmini: Yüzde 10 düşebilir

Goldman Sachs analistleri yüzde 10'luk gümrük vergisi ve Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 20'lik verginin, yurtiçi vergi indirimlerinin teşvikiyle birlikte doların hızla yükselmesine yol açacağını belirtiyor. Analistler bu durumun Euro'nun yüzde 8 ila yüzde 10 düşmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Trump kazanırsa euro düşecek, dolar yükselecek

Trump kazanırsa Çin'e daha fazla gümrük vergisi uyguladığı daha dar kapsamlı bir ticaret savaşında Euro'nun yüzde 3 civarında düşebileceğine dikkat çeken analistler, demokratların iktidarı ele geçirmesi halinde de doların ilk etapta bir miktar gerileyebileceğini savunuyor.

ABD ekonomisinin Avrupa'dan uzaklaşması ve bazı yatırımcıların olası bir Trump zaferinin ardından daha yüksek gümrük vergileri için pozisyon alması nedeniyle Euro ekim ayında şu ana kadar yüzde 2,7 düştü.

Euro/dolar paritesi bu yıl yüzde 2'ye yakın gerilerken, son bir yılda yüzde 2,2 artış gösterdi.