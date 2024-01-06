Goldman: TL tahminlerden daha az değer kaybedecek

Eylülden bu yana Türkiye'de parasal ve finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına işaret eden Goldman, "Bu da iç talebin ılımlı seyretmesine ve göreli fiyat baskılarının yavaşlamasına yol açtı" dedi.

Goldman Sachs,"TCMB'nin TL'nin bir miktar reel değer kazanması konusunda rahat olduğuna dair sinyaller verdiği göz önünde bulundurulduğunda, artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024'te TL'deki değer kaybını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.