Goldman'dan dikkat çeken TL analizi

İBB'deki gözaltıların ardından yükselen döviz karşısında değer kaybeden TL'ye yönelik bankacılık devi Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, Merkez Bankası'nın Türk lirası mevduatlarından kaynaklanan çıkışları sınırlamayı amaçladığını ifade ederken, Teresa Alves imzalı ayrı bir Goldman Sachs notunda ise 19 Mart'ta yaşanan hareketlerin daha önce TL'de görülen değer kaybı hareketlerini anımsattığı belirtildi.

Dolar/TL'deki istikrarlı seyir hâlâ önemli bir çıpa

Notta dolar/TL'deki istikrarlı seyrin dezenflasyon ve dolarizasyondan arınma çabaları için hâlâ önemli bir çıpa olduğu ifade edildi.

Türkiye'deki hareketler gelişen piyasalar için bulaşıcı olabilir

Goldman Sachs, ekonomi politikaları değişmediği sürece getirilerin 19 Mart öncesinde görülen trendine geri döneceğini söylerken, Türk tahvillerindeki yabancı sahipliğinin 2019'dan bu yana en yüksek oranda olduğu için Türkiye'deki hareketlerin gelişen piyasalar için bulaşıcı olabileceğine dikkat çekti.