Goldman'dan S&P 500 analizi: Yükselişi sürdüremeyecek

Goldman Sachs, zirveye koşan ABD Borsalarının, tahvil gibi diğer varlıkların daha iyi getiri sunması nedeniyle yükselişi sürdüremeyeceğini belirtti.

Analistler, S&P 500 Endeksi'nin önümüzdeki 10 yılda sadece yüzde 3'lük yıllıklandırılmış toplam nominal getiri elde etmesi bekleniyor. Bu oran, son 10 yılda yüzde 13, uzun vadeli ortalaması olan yüzde 11'e kıyasla daha düşük.

Hazine tahvillerinin gerisinde kalacak

Analistler, S&P 500'ün hazine tahvillerinin gerisinde kalma olasılığını kabaca yüzde 72 olduğunu, 2034 yılına kadar enflasyonun gerisinde kalma olasılığının da yüzde 33 olduğunu düşünüyor.

Konuyla ilgili 18 Ekim tarihli notta "Yatırımcılar önümüzdeki on yılda hisse senedi getirilerinde tipik performans dağılımlarının alt sınırına doğru hazırlıklı olmalı" değerlendirmesini yaptı.

ABD hisse senedi piyasaları küresel finans krizin ardından sıfıra yakın faiz oranları ve daha sonra ekonomik büyümenin dirençli olacağı beklentileriyle ralli yapmıştı. Ancak bu sene görülen yüzde 23'lük yükselişin bir kısım büyük teknoloji hissesinde yoğunlaştı.

Oortalamanın altında getiri elde edecek

S&P 500 endeksi son 10 yılın 8'inde dünya borsalarından daha iyi performans kaydetme yolunda ilerliyor. Goldman analistleri, yükseliş bir noktaya yoğunlaşmaya devam etse bile S&P 500'ün yaklaşık yüzde 7 civarında ortalamanın altında getiri elde edeceğini söyledi.