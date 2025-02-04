Goldman'dan TCMB tahmini: Gevşeme temposu yavaşlayabilir

Ocak ayında enflasyon yukarı yönlü hareket ederken, Merkez Bankası'nın (TCMB) gevşeme döngüsüne Mart ayında da devam edeceğine yönelik beklentiler değişti.

Ocak enflasyonu gevşeme temposunu yavaşlatacak

BloombergHT'de yer alan habere göre, Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in 3 Şubat tarihli raporunda TCMB'nin Mart ayında da faiz indirimlerine devam edeceği görüldü. Bununla birlikte Goldman Sachs ekonomistleri ocak enflasyon verilerinin gevşemede tempoyu yükseltme olasılığını da azalttığını belirtti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi

Goldman Sachs'ın analizinde ocak enflasyonu sonrasında 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de yukarı yönlü güncellendi. Daha önce 2025 yıl sonu için yüzde 23,7 enflasyon öngören Goldman Sachs analistleri beklentilerini yüzde 25,5 seviyesine çıkardı.

Ekonomistler analizlerinde temel senaryolarının enflasyonun 2025 yılına kadar mevcut seviyesine yakın seyredeceği yönünde olsa da, faaliyetin hızlanmaya devam etmesi halinde çekirdek enflasyonla ilgili riskleri yukarı yönlü görmeye devam ettiklerini belirtti.