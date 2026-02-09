Goldman'dan yatırımcılara uyarı: Algo satışına hazır olun

Goldman Sachs'a göre, cuma günü toparlanarak hafta ortasındaki sert düşüşü neredeyse tamamen telafi eden ABD hisse senetleri, bu hafta algoritmik fonların daha fazla satışıyla karşı karşıya kalacak.

S&P 500 Endeksi, vadeli piyasalar ya da opsiyon piyasasına yönelik yatırım tavsiyeleri veren CTA'lerin (Emtia Ticaret Danışmanları) hisse satışlarını tetikleyecek seviyeyi çoktan aşarken; Goldman, temel faktörlerden ziyade borsa yönünü takip eden bu sistematik stratejilerin önümüzdeki hafta net satıcı olmaya devam etmesini bekliyor.

Yeni bir düşüş 33 milyar dolarlık satışa neden olabilir

Goldman'a göre, yeni bir düşüş bu hafta yaklaşık 33 milyar dolarlık satışa neden olabilir. Bankanın verilerine göre, baskı devam ederse ve S&P 500 6.707'nin altına düşerse, önümüzdeki ay 80 milyar dolarlık ek sistematik satışa yol açabilir. Piyasa yatay seyretse bile CTA'ların bu hafta yaklaşık 15,4 milyar dolarlık ABD hisse senedini elden çıkarması; hisse senetleri yükselirse de fonların yine de yaklaşık 8,7 milyar dolarlık satış yapması bekleniyor.

Gail Hafif ve Lee Coppersmith'in de aralarında bulunduğu Goldman ekibi cuma günü müşterilerine gönderdiği notta, “Riski hızlı bir şekilde aktaramama, gün içi hareketlerin daha dalgalı olmasına ve genel fiyat hareketlerinin istikrar kazanmasının gecikmesine neden oluyor. Kemerlerinizi bağlayın” dedi.

Yatırımcılar, yapay zekanın ekonomik etkilerine dair belirsizlikler nedeniyle temkinli. Anthropic'in iş görevlerini otomasyona yönelten yeni araçları bu endişeleri artırırken, uzmanlar yapay zekadan etkilenecek şirket sayısının hızla genişlediğini vurguluyor. Analistler, beklentileri karşılayamayan büyük şirketlerin sektöre olan güveni zedelediğini, bazı firmaların yapay zekayla güçleneceğini ancak bazılarının kalıcı yapısal sorunlarla karşılaşabileceğini belirtiyor. Hangi şirketlerin kazanacağı ise şu aşamada net değil.