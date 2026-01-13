Golf turizmi Türkiye’ye 250 milyon Euro kazandırdı
Türkiye’de golf turizmi, kitlesel turizmin ötesine geçerek nitelikli turizmin en güçlü alanlarından biri haline geldi. Golf sahalarıyla dünya çapında bir marka olan Antalya Belek, yalnızca golf turizminden 2025 yılında yaklaşık 250 milyon Euro döviz girdisi sağladı.
Hayati ARIGAN/ANTALYA
hayati.arigan@dunya.com
Golf turizminde Türkiye önemli bir destinasyon haline geldi. Bu alanda özellikle Antalya Belek öne çıkarken, turizmin en güçlü alanlarından biri haline geldi. Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin, Belek’te düzenlenen Golf Masters Turnuvası toplantısında yaptığı değerlendirmede, golf turizminin Türkiye için stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Belek’te 17-18 sahayla bu rakama ulaşıyoruz. Ancak İspanya’da 400’e yakın, Portekiz’de ise 110 golf sahası var. Rekabet ettiğimiz ülkelerle kıyasladığımızda kapasitemiz sınırlı” dedi.
Golf sezonu 12 aya yayıldı
Golf turizminin en önemli avantajının sezonu 12 aya yayması olduğunu belirten Şahin, Ekim-Mayıs döneminin yüksek golf sezonu olarak geçtiğini söyledi. “Yaz sezonu biter bitmez golf sezonu başlıyor. Bu sayede kış aylarında oteller doluluklarını koruyor” ifadelerini kullandı. 2025 yılında Belek’te yaklaşık 600 bin round golf oynandığını aktaran Şahin, bunun 13-15 bin civarında golfçünün yalnızca golf amacıyla bölgeye gelmesi anlamına geldiğini vurguladı.
Golfçü, klasik turistten iki kat fazla harcıyor
Golf turistinin kişi başı harcamasının klasik turistin çok üzerinde olduğunu söyleyen Şahin, “Golfçüler konaklamaya ek olarak green fee, ekipman ve saha kullanımı gibi harcamalar yapıyor. Kişi başı günlük harcama 150-200 euroya çıkıyor. Bu da golf turizmini son derece değerli kılıyor” dedi. Belek’in kapasitesinin dolduğunu vurgulayan Şahin, Türkiye’de yeni golf destinasyonlarına ihtiyaç olduğunu belirtti: “Bodrum, Mersin, Adana gibi bölgeler golf turizmi için değerlendirilebilir. Golf sahası için orman şart değil; doğru su yönetimiyle çorak araziler bile değerlendirilebilir. Yeni sahalarla golf turizminden elde edilen gelir 1 milyar euro seviyesine çıkarılabilir.”
Cornelia Diamond Golf Spa Resort Genel Müdürü Zafer Alkaya, Antalya’nın 2025’te 17 milyonun üzerinde turist ağırladığını bu yıl hedefin 20 milyon turist olduğunu söyledi. Antalya’ya en fazla turist gönderen ülke, savaş koşullarına rağmen yine Rusya olduğunu dile getiren Alkaya, 2024’te 3,9 milyon olan Rus turist sayısı, 2025’te 4 milyon 45 bine yükseldiğini, Rusya’nın, Antalya pazarının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturduğunu ifade etti. Son yılların yükselen pazarı olan Polonya’nın, Antalya’da 4. sıraya yerleştiğini açıklayan Alkaya, “Sektör temsilcileri bu pazarın önümüzdeki yıllarda daha üst segmentlere kayabileceğini ifade ediyor. Ukrayna ise savaş nedeniyle 3. Sıradaki yeri değişerek 6. Sırada yer aldı” dedi.
Antalya'ya golf için en çok İngilizler geliyor
Özellikle golf turizminde İngiltere pazarının öne çıktığını vurgulayan Alkaya, “Golf için gelen turistlerin yaklaşık yüzde 55’inin İngilizler oluşturuyor. Bu durum, Antalya’nın spor ve golf turizmindeki uluslararası gücünü pekiştiriyor. Kişi başı harcamanın artırılması, golf, kongre ve spor turizmi gibi alanların geliştirilmesi, Antalya’nın sürdürülebilir büyümesi için kritik” diye konuştu.
İlk 10 ülke açıkladı
Antalya’ya 2025’te en çok turist gönderen ülkeleri Alkaya şöyle sıraladı:
1.Rusya – 4.045.000
2.Almanya – 3.554.000
3.İngiltere – 1.357.582
4.Polonya – Hızlı yükselişle 4. sıraya yerleşti
5.Hollanda – Yaklaşık 500 bin
6.Ukrayna – 428 bin
7.Romanya
8.Kazakistan
9.Çek Cumhuriyeti – Yaklaşık 300 bin
10.Litvanya