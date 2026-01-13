Golf turizmi Türkiye’ye 250 milyon Euro kazandırdı

Hayati ARIGAN/ANTALYA

hayati.arigan@dunya.com

Golf turizminde Tür­kiye önemli bir desti­nasyon haline geldi. Bu alanda özellikle Antalya Belek öne çıkarken, turizmin en güçlü alanlarından biri ha­line geldi. Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin, Be­lek’te düzenlenen Golf Mas­ters Turnuvası toplantısında yaptığı değerlendirmede, golf turizminin Türkiye için stra­tejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Belek’te 17-18 sahayla bu rakama ulaşıyo­ruz. Ancak İspanya’da 400’e yakın, Portekiz’de ise 110 golf sahası var. Rekabet ettiğimiz ülkelerle kıyasladığımızda kapasitemiz sınırlı” dedi.

Golf sezonu 12 aya yayıldı

Golf turizminin en önem­li avantajının sezonu 12 aya yayması olduğunu belirten Şahin, Ekim-Mayıs dönemi­nin yüksek golf sezonu ola­rak geçtiğini söyledi. “Yaz se­zonu biter bitmez golf sezonu başlıyor. Bu sayede kış ayla­rında oteller doluluklarını ko­ruyor” ifadelerini kullandı. 2025 yılında Belek’te yakla­şık 600 bin round golf oynan­dığını aktaran Şahin, bunun 13-15 bin civarında golfçünün yalnızca golf amacıyla bölge­ye gelmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Golfçü, klasik turistten iki kat fazla harcıyor

Golf turistinin kişi başı har­camasının klasik turistin çok üzerinde olduğunu söyleyen Şahin, “Golfçüler konaklama­ya ek olarak green fee, ekip­man ve saha kullanımı gibi harcamalar yapıyor. Kişi ba­şı günlük harcama 150-200 euroya çıkıyor. Bu da golf tu­rizmini son derece değerli kı­lıyor” dedi. Belek’in kapasite­sinin dolduğunu vurgulayan Şahin, Türkiye’de yeni golf destinasyonlarına ihtiyaç ol­duğunu belirtti: “Bodrum, Mersin, Adana gibi bölgeler golf turizmi için değerlendi­rilebilir. Golf sahası için or­man şart değil; doğru su yö­netimiyle çorak araziler bile değerlendirilebilir. Yeni sa­halarla golf turizminden elde edilen gelir 1 milyar euro sevi­yesine çıkarılabilir.”

Cornelia Diamond Golf Spa Resort Genel Müdürü Zafer Alkaya, Antalya’nın 2025’te 17 milyonun üzerinde turist ağırladığını bu yıl hedefin 20 milyon turist olduğunu söy­ledi. Antalya’ya en fazla tu­rist gönderen ülke, savaş ko­şullarına rağmen yine Rusya olduğunu dile getiren Alkaya, 2024’te 3,9 milyon olan Rus turist sayısı, 2025’te 4 mil­yon 45 bine yükseldiğini, Rus­ya’nın, Antalya pazarının yak­laşık yüzde 25’ini oluşturdu­ğunu ifade etti. Son yılların yükselen pazarı olan Polon­ya’nın, Antalya’da 4. sıraya yerleştiğini açıklayan Alkaya, “Sektör temsilcileri bu paza­rın önümüzdeki yıllarda da­ha üst segmentlere kayabile­ceğini ifade ediyor. Ukrayna ise savaş nedeniyle 3. Sırada­ki yeri değişerek 6. Sırada yer aldı” dedi.

Antalya'ya golf için en çok İngilizler geliyor

Özellikle golf turizminde İngiltere pazarının öne çıktığını vurgulayan Alkaya, “Golf için gelen turistlerin yaklaşık yüzde 55’inin İngilizler oluşturuyor. Bu durum, Antalya’nın spor ve golf turizmindeki uluslararası gücünü pekiştiriyor. Kişi başı harcamanın artırılması, golf, kongre ve spor turizmi gibi alanların geliştirilmesi, Antalya’nın sürdürülebilir büyümesi için kritik” diye konuştu.

İlk 10 ülke açıkladı

Antalya’ya 2025’te en çok turist gönderen ülkeleri Alkaya şöyle sıraladı:

1.Rusya – 4.045.000

2.Almanya – 3.554.000

3.İngiltere – 1.357.582

4.Polonya – Hızlı yükselişle 4. sıraya yerleşti

5.Hollanda – Yaklaşık 500 bin

6.Ukrayna – 428 bin

7.Romanya

8.Kazakistan

9.Çek Cumhuriyeti – Yaklaşık 300 bin

10.Litvanya