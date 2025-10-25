Google, 8 futbol sahası büyüklüğünde ofis kiraladı

ABD merkezli teknoloji devi Google, Hindistan’ın Gurugram kentindeki Atrium Place adlı ofis kompleksinde yaklaşık 617 bin metrekare alan kiralayarak 2025’in en büyük ofis kiralamalarından birine imza attı.

8 futbol sahası büyüklüğündeki kiralama, Bengaluru ve Mumbai’de yenilenen yüksek bütçeli kiralamaların ardından geldi.

Güçlendirme stratejisinin bir parçası

Kiralamanın mali detayları açıklanmadı ancak bu adım, şirketin Hindistan’ın Ulusal Başkent Bölgesi (NCR) içindeki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu kiralama, şirketin birkaç ay önce yine Gurugram’da başka bir ticari binadan 550 bin metrekare ofis kiralamasının ardından geldi. Şirketin taleplerinin yüksek standartta olduğu ve yalnızca sınırlı sayıda geliştiricinin bu gereklilikleri karşılayabildiği ifade ediliyor.

Cushman & Wakefield verilerine göre Delhi-NCR bölgesi 2025 yılının üçüncü çeyreğinde ofis kiralamalarında 5,1 milyon metrekarelik büyüme kaydederek bir önceki çeyreğe göre yüzde 10, yıllık bazda ise yüzde 56 artış gösterdi.

46 milyon TL depozito ödedi

Google, Mayıs 2025’te Bengaluru’daki Bagmane Capital Business Park ofislerinin kira sözleşmesini yıllık 90 crore rupi bedelle beş yıl daha uzattı. Toplam 870 bin metrekarelik bu alan iki kuleyi kapsıyor. Şirketin aylık kira ödemesinin yaklaşık 7,5 crore rupi (35.8 milyon TL) olduğu belirtiliyor.

Şubat 2025’te ise Mumbai Bandra-Kurla Complex (BKC) bölgesindeki ofis sözleşmesi yenilendi. 110 bin 980 metrekarelik alan için aylık 3,55 crore rupi (16.9 milyon TL) kira ve üç yılda bir yüzde 15 zam maddesi içeren yeni sözleşme imzalandı. Şirket bu kiralama için 9,64 crore rupi (46 milyon TL) depozito ödedi.