Google, Apple, Meta, Amazon,Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti... Dijital pazara yeni düzenleme geliyor!

Hükümet teknoloji devleri ile aylık milyonlarca kullanıcıya ulaşan alışveriş uygulamalarına yönelik yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Yıllık cironun yüzde 10’una kadar para cezası

Bloomberg’in haberine göre; düzenleme ile Google, Apple, Meta ve Amazon gibi küresel devlerin yanı sıra Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel platformların da algoritmaları ve uygulamaları denetim altına alınacak. Denetimleri gerçekleştirecek Rekabet Kurulu kural ihlali yapan şirketlere yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası kesilebilecek.

Son 5 yıl içinde en az 2 kez kurallara uymaması halinde şirkete verilecek ceza oranı yüzde 20’ye çıkacak.

'Online'da adil rekabet sağlanacak

Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanan yasa teklifiyle belirli bir eşiğin üzerindeki büyük teknoloji şirketleri arama motorlarında, uygulama mağazalarında veya pazar yerlerinde kendi hizmetlerini rakiplerine göre avantajlı şekilde sıralayamayacak.

Kullanıcı verileri ancak açık rıza ile işlenebilecek

Düzenlemeyle Apple gibi kapalı sistemlerde, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları platform dışından yüklemesine izin verilecek. Platformlar, kullanıcı verilerini yalnızca açık rıza ile işleyebilecek ve bu verileri kendi ticari çıkarları için kullanımı sınırlanacak. Ayrıca, platformda faaliyet gösteren ticari işletmelere, platform üzerinden üretilen verilere ücretsiz ve anlık erişim sağlanacak.

Şirketler sundukları hizmetlere erişimi zorlaştırmayacak. Bir kullanıcı, platformda bulunan bir uygulama veya hizmeti değiştirebilecek ve üçüncü taraf uygulamalara geçiş yapabilecek. Ayrıca platformda sunulan hizmetlere, başka bir hizmete kaydolma zorunluluğu getirilmeksizin erişmek mümkün olacak.

Reklam verenlere de tam bilgi verilecek

Şirketler ticari kullanıcılara, sundukları hizmetlerin kapsamı, performansı ve ücretlendirme koşulları hakkında açık bilgi vermek zorunda olacak. Reklam verenlere ise reklam fiyatlandırmaları ve ödeme koşulları gibi konularda tam ve ücretsiz bilgi sağlanacak.

'Dijital Pazarlar Yasası’

Avrupa Birliği yakın zamanda büyük dijital şirketlerin faaliyet gösterdikleri pazarların daha şeffaf ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla Dijital Pazarlar Yasası’nı kabul etmişti. Yetkililer AB'nin düzenlemesiyle uyumlu olan yeni yasayla dijital pazarların daha rekabetçi bir hale dönüşeceğini ve güçlerinin dengeleneceğini söyledi.