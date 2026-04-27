Google Güney Kore'de yapay zeka kampüsü kuruyor

Güney Kore ve teknoloji devi Google, Seul'de yeni bir yapay zeka kampüsü kurma konusunda anlaşmaya vardı. Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Politika Danışmanı Kim Yong-beom, yerel girişimciler ile Google mühendisleri arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen projenin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile Google DeepMind Üst Yöneticisi Demis Hassabis, bugün Seul'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bilim Bakanlığı ve şirket yetkilileri, yapay zeka kampüsünün kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Google yapay zeka alanında ilk kez merkez kuruyor

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Kim, Seul'de kurulacak merkezin Google'ın dünyadaki ilk yapay zeka kampüsü olacağını bildirdi. Güney Kore hükümeti, Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel merkezinden en az 10 mühendisin bu kampüste görevlendirilmesini talep etti.

Hassabis, Güney Kore'nin talebini değerlendireceğini ifade etti. Taraflar, kampüsün yerel teknoloji ekosistemine sunacağı katkılar konusunda görüş birliğine vardı.

Google mühendisleri genç yetenekleri eğitiyor

Görüşme sırasında Lee ve Hassabis, yapay zekanın geleceği ve insanlık üzerindeki etkileri hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Hassabis, staj ve eğitim programları aracılığıyla yeni neslin bu teknolojilerde uzmanlaşmasına yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.

DeepMind yöneticisi, Güney Kore'yi çiplerden robotiğe kadar tüm kritik alanlarda "harika bir endüstriyel temel" olarak tanımladı. İş birliğinin, ülkedeki genç mühendislerin küresel standartlarda yetkinlik kazanmasını hızlandırması bekleniyor.

Teknoloji devleri ile yeni projeler başlıyor

Hassabis, Samsung ve SK Hynix gibi devlerin yanı sıra Hyundai bünyesindeki Boston Dynamics ve LG ile ortaklıkları derinleştirmek istediğini söyledi. DeepMind, bu şirketlerle yeni ortak projeler başlatmayı planlıyor.

On yıl önce AlphaGo ile Lee Sedol arasında Güney Kore'de gerçekleşen tarihi maç, modern yapay zeka döneminin başlangıcı kabul edilmişti. Hassabis, bu sürecin AlphaFold gibi bilimsel gelişmelere ilham verdiğini hatırlattı.

Yapay zeka ve sosyal politikalar tartışılıyor

Cumhurbaşkanı Lee, yapay zeka nedeniyle oluşabilecek iş kayıplarına karşı temel ücret uygulamasına ihtiyaç duyulabileceğini gündeme getirdi. Hassabis ise teknolojinin gelişimini sosyal sorumluluk çerçevesinde ele aldıklarını vurguladı.

Atılan bu adımlar, Google'ın Asya pazarındaki stratejik konumunu güçlendirirken Güney Kore'nin küresel yapay zeka yarışında ön saflarda yer almasını sağlıyor. Kurulacak kampüsün, uzun vadede bölgedeki teknolojik dönüşümün merkezi haline gelmesi öngörülüyor.