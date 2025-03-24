Google, haber içeriklerinin reklam gelirlerine etkisini ölçtü: "Ekonomik katkı sınırlı"

Google, Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren Telif Hakkı Direktifi kapsamında yürüttüğü deneyin sonuçlarını yayımladı. Sekiz AB ülkesinde yapılan testte, "Arama", "Keşfet" ve "Google Haberler" kısmındaki 13 binden fazla haber sitesinin içeriği deney grunun erişiminden kaldırıldı.

Üç ay süren deneyde, haber içeriklerinin kaldırılmasıyla kullanıcı sayısında sınırlı bir düşüş yaşansa da, Google’ın reklam gelirlerinde anlamlı bir değişim gözlemlenmedi. Google, "Haber içeriklerinin varlığı, ne ülke bazında ne de genel olarak Google ekosisteminin reklam gelirlerine istatistiksel olarak anlamlı bir katkı sağlamıyor" açıklamasını yaptı.

Reklam gelirlerinde anlamlı bir düşüş görülmedi

Deneyin en çarpıcı sonucu reklam gelirleri üzerindeki etkisi oldu. Google "Arama" reklam gelirlerinde sekiz ülkenin hiçbirinde anlamlı bir düşüş görülmedi.

"Arama" reklam gelirleri sabit kalırken, "Keşfet"te yüzde -2,03'lük bir düşüş yaşandı, ancak bu değişiklik de genel geliri etkilemedi. Ayrıca, bazı ülkelerde Google Haberler’de kullanıcı sayısı arttığı görüldü. Google, bu verileri telif müzakerelerinde kullanmayı planlıyor ve içeriklerin ekonomik etkisinin abartıldığını savunuyor.