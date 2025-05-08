Google, küresel satış biriminde 200 kişiyi işten çıkardı

Google, Salı günü küresel satış ve ortaklıklar biriminde yaklaşık 200 kişiyi işten çıkardı. The Information’ın haberine göre, bu karar, şirketin bazı ekipler arasında yaptığı yeniden yapılanma kapsamında alındı. Google, yaptığı açıklamada bu değişikliğin “daha fazla işbirliği sağlamak ve müşterilere daha hızlı ve etkili hizmet vermek” amacı taşıdığını belirtti.

Geçmişten bugüne küçülme trendi

Geçtiğimiz ay da Android, Pixel ve Chrome gibi temel platform ve cihazları kapsayan birimde yüzlerce kişi işten çıkarılmıştı. Bu da, Google’ın yalnızca belirli alanlara yoğunlaşarak iş gücü ve kaynak yönetimini yeniden yapılandırma çabalarını gösteriyor.

Teknoloji devleri maliyetleri optimize ediyor

Google’ın ana şirketi Alphabet, Ocak 2023’te küresel iş gücünün yüzde 6’sına denk gelen 12.000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. 31 Aralık 2024 itibarıyla Alphabet’in çalışan sayısı 183.323 olarak kaydedildi. Şirket, veri merkezleri ve yapay zeka geliştirme gibi stratejik yatırımlara öncelik verirken, diğer alanlardaki harcamalarını azaltıyor.