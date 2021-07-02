Google ve TÜROFED’den turizmde dijitalleşme atağı

Selanay YAĞCI



Google ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), pandemi koşullarının zorunlu hale getirdiği dijital dönüşüm sürecinde turizm işletmelerini desteklemek amacıyla güçlerini birleştirdi. İşbirliği protokolü, binlerce turizm işletmesi ve çalışanlarına dijital dönüşüm için gerekli beceri ve içgörüleri kazandırırken, sektörün yenilikçi ürün ve hizmetlerle desteklenmesini hedefliyor.

İki kurum arasındaki işbirliği protokolü Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır tarafından, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen törenle imzalandı.



İşbirliği kapsamında online eğitimlerin ardından, Google Dijital Atölye platformunda hazırlanan turizm sektörüne özel, tamamen Türkçe ve ücretsiz eğitim programı ile 2 bin 500 turizm işletmesine ulaşılması hedefleniyor.

Üç ayaklı dijital dönüşüm desteği

Dijital Beceriler, Turizm Sektörünün Geleceğine ilişkin İçgörüler ve İnovatif Turizm Ürün ve Hizmetleri olmak üzere üç temel konu üzerine odaklanıyor. İşbirliğinin bileşenleri ile ilgili ayrıntılar şu şekilde:

*Online Turizm Eğitim Programı ile sektöre yeni dijital beceriler kazandırılırken, turizm işletmeleri ve çalışanları yeni dijital ürün ve araçlarla tanıştırılacak.



*Turizmciler “işletmelerini nasıl dijitale taşıyabilecekleri, dijital tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini nasıl daha etkinlikle sürdürebilecekleri, online içerik geliştirme stratejilerini nasıl güçlendirebilecekleri ve Google ürün ve servislerinin yanı sıra tüm dijital ekosistem oyuncularını tanıyarak dijital ayak izlerini nasıl büyütebilecekleri” hakkında bilgi sahibi olacak.

*Turizm ve seyahat sektörünün kısa, orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin içgörürlerini sektör temsilcileri ile paylaşarak önlerini daha iyi görmelerine, tüketici eğilimlerini daha net okuyabilmelerine ve daha iyi kararlar vermelerine katkı sunacak.

*Önümüzdeki dönemde turizm işletmelerinin dijital ürün ve servisler hakkındaki bilgilerini güncel tutabilmek için sektörü ilgilendiren yeni teknoloji ve araçlara ilişkin bilgilendirme çalışmalarını hayata geçirilecek.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın değiştiğini, eskisinden farklı olduğunu göz ardı edilemeyeceğini söyleyerek, özellikle turizmde yeni anlayışların ve yaklaşımların yükselişte olduğunu görüldüğünü ifade etti. Ersoy, sanal dünyanın tanıtımda ve kitlelere ulaşmada taşıdığı muazzam potansiyeli akılcı ve stratejik şekilde kullanmanın gayreti içinde olmak gerektiğine dikkat çekti. Ersoy, son bir yılda TGA ile esnek ve pandemide değişen şartlara ayak uydurabilen tanıtım kampanyası yapılmasının Türkiye turizmini olumlu etkilediğini de ekledi.

Türkiye’ye tatil aramalarında Yunanistan'ı geçti

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu pandemi döneminde ve sonrasında dijitalleşmenin önemini vurguladığı konuşmasında şunları söyledi: “Artık için bulunduğumuz ‘yeni normal’ koşullarında büyümenin ve rekabetçiliğin yolu, dijitale yönelmekten geçiyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kuruluşuyla, ülkemiz global trendlerle uyumlu ve yeni ihtiyaçlara hitap eden yepyeni bir yapıya kavuştu. Biz de Google olarak, kurulduğu günden bu yana TGA ile birlikte çalışıyoruz, ve salgının ilk aylarında TGA’ya 2 milyon dolar tutarında bir Google reklam bağışı yaptık. TGA ile hedef tüketicilerine yönlendirme yaptık” dedi.

Ketenoğlu, Google arama verilerine göre yurtdışından Türkiye’ye yapılan uçak bileti ve konaklama sorgularının bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 90’ın üzerinde büyüdüğünü belirterek, “Yurtdışından Türkiye’ye yapılan uçak bileti ve konaklama sorgularında nisan ayında 2019’un yarısı kadarken, haziran ayında aradaki fark yüzde 10’lara kadar düştü. Ayrıca Türkiye nisanda Yunanistan’ın gerisinde kalırken, haziran ayında yeniden öne geçti. Almanya, Polonya, Ukrayna gibi ülkelerde ise son aylarda Türkiye’ye olan aramalar aydan aya minimum yüzde 50 artıyor. Yurtiçi uçak bilet ve konaklama aramalarına bakarsak mayısın son haftasından itibaren 2020’nin üzerine çıktı. Bu yılın ikinci çeyreğinde ise ilk çeyreğe oranla yüzde 45 arttı” diye konuştu.

Dijitalleşmenin tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de önemli konulardan biri haline geldiğini belirten TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, şunları söyledi: “Özellikle dijital platformlar, online içerik yönetimi ve veri analitiği turizm sektörünün yeniden eski canlılığına kavuşmasında bizlere yardımcı olacak ana başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu işbirliği ile dijital dünyanın sunduğu araçlardan daha iyi faydalanarak hem işletmelerimizi hem de çalışanlarımızı çağın gerektirdiği dijital becerilerle donatabilmeyi hedefliyoruz. Böylelikle bir yandan online içerik ve markalaşma, konularındaki yatırım kararlarımızı daha öngörülü ve stratejik şekilde verirken, bir yandan da dijital dünyanın sunduğu yeni ürün ve araçlardan hızla haberdar olabileceğiz.”

Canlı müzik kademeli olarak eskiye dönecek

Canlı müziğin saat 00.00'da sona ermesi ile ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Normalleşme değil kademeli normalleşme diyoruz. İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti, istediğimiz gibi gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alındı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor. Şu anda da veriler iyi gidiyor. Aşılama da devam ediyor. Şimdi normalleşme ile birlikte veri sayılarında bir artış olmazsa zaten hiç kimsenin önünde bir sınırlama koymak gibi bir durum yok. İsteğimiz her şey pandemi öncesine dönsün. Normalleşme sürecini bütün ülkeler bu şekilde yönetiyor" ifadelerini kullandı.

“Herkes komşusunu aşıya ikna etsin”

Turizm çalışanlarının yüzde 90’ının aşılandığını belirten Ersoy, "Bize gelen bütün listeler aşılandı. Geri kalanı aşı isteyemeyenler. Ben herkese söylüyorum. Herkes komşusunu, çevresindeki insanları aşı olmaya ikna etsin. Hep beraber ülkece en hızlı şekilde bu işten çıkmaya bu şekilde başlarız. Son 14 gündür zaten hava trafikleri birçok ülkeyle başlamıştı. Antalya'yı incelediğinizde yüzde 120'ye varan, havalimanı girişlerinde 14 gün önceye göre artışlar var zaten. İstanbul Havalimanı'nda girişlerde yüzde 60 civarında artışlar var. Muğla-Dalaman girişlerimizde yüzde 100'e varan artışlar olmaya başladı. Baktığınız zaman havalimanlarında ciddi bir artış var çok şükür" diye konuştu.