Google’a 2,4 milyar Euro’luk ceza: AB'nin antitröst soruşturmasında mahkeme kararı onayladı

Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi, Google’a verilen 2,4 milyar Euro (yaklaşık 2,65 milyar dolar) para cezasını onayladı. Ceza, Google’ın kendi alışveriş karşılaştırma hizmetini haksız bir şekilde öne çıkarması ve bu yolla piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle kesildi. AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, 2017’de başlattığı antitröst soruşturması kapsamında bu cezayı Google’a uygulamıştı.

Kararın detayları ve Google’ın itirazı

Google, Avrupa Komisyonu'nun kararına itiraz ederek dava sürecini AB'nin ikinci en yüksek mahkemesi olan Genel Mahkeme’ye taşımış, ancak Genel Mahkeme verilen cezayı onaylamıştı. Bunun üzerine şirket, davayı Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı. Adalet Divanı da Google’ın itirazını reddetti ve komisyonun kararını onayladı.

Google’dan tepki

Google ceza ile ilgili yaptığı açıklamada, kararın hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Şirket, 2017'de alınan bu karara uyum sağlamak amacıyla arama sonuçları algoritmalarında değişiklikler yaptığını, böylece rakip alışveriş karşılaştırma sitelerine daha fazla tıklama sağlandığını ifade etti.

Teknoloji devlerine yönelik küresel baskı

Bu ceza, AB'nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik düzenleme baskısının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Avrupa’da Dijital Piyasalar Yasası kapsamında Alphabet gibi şirketler yoğun bir inceleme altına alınırken, ABD’de de Google, reklamcılık faaliyetleriyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir antitröst davasıyla karşı karşıya.