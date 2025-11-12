Google’dan Almanya’ya 5,5 milyar Euro'luk dev yatırım: Yılda 9 bin kişiye istihdam sağlayacak

Google, Almanya’daki en büyük yatırımını duyurarak 2029’a kadar toplam 5,5 milyar Euro tutarında yeni veri merkezi ve çeşitli projelere yatırım yapacağını açıkladı. Bu adım, Avrupa’nın yapay zekâ alanında ABD ve Çin ile rekabet etme çabaları kapsamında atıldı.

Yatırım, ekonomisi zor bir dönemden geçen Almanya’ya ve genel olarak Avrupa’ya önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “Almanya’da büyümeyi hızlandırıyoruz. Ülkemiz dünyadaki en cazip yatırım merkezlerinden biri olmaya devam edecek” dedi.

Google'ın planları

Google’ın planları arasında, batıdaki Hessen eyaletinde yeni bir veri merkezi kurulması ve mevcut tesisin genişletilmesi yer alıyor. Şirket ayrıca Berlin, Frankfurt ve Münih’teki ofislerini büyütmeyi planlıyor.

Projeler, Google’ın sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerine de katkı sağlayacak. Şirket, yenilenebilir rüzgâr ve güneş enerjisi satın almayı ve veri merkezinde oluşan fazla ısının yerel halk tarafından kullanılmasını sağlayacak bir “ısı geri kazanım projesi” yürütmeyi hedefliyor.

Google, yatırımların Almanya’da yılda yaklaşık 9 bin kişilik istihdamı destekleyeceğini bildirdi. Almanya Ülke Müdürü Philipp Justus, "Google, Almanya’daki varlığını derinleştiriyor, yatırımlarını genişletiyor ve yapay zekâ temelli dönüşüm için yeni yollar açıyor" dedi.