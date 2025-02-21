Google'dan bulut depolama tarifelerine dev zam! Google One abonelik ücretlerinde yüzde 400’e varan artış

Google’ın popüler bulut depolama hizmeti Google One, Türkiye’de büyük bir fiyat artışıyla gündeme geldi.

Zamlı fiyatlar ne zaman geçerli olacak?

Yapılan zam, mevcut aboneler için 21 Mart 2025 itibarıyla devreye girecek. Yeni aboneler ise bugünden itibaren zamlı fiyatlar üzerinden işlem yapıyor.

Google One zamlı fiyatları ne kadar?

Yeni Google One Abonelik Ücretleri

100 GB ‘Basic’ Plan: 9.99 TL → 49.99 TL

200 GB Plan: 19.99 TL → 99.99 TL

2 TB ‘Premium’ Plan: 49.99 TL → 204.99 TL

AI Premium (2 TB) Plan: 719.99 TL (Değişiklik yapılmadı)

Google One nedir?

Google One, Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar için ek depolama alanı sunuyor. Ancak zam sonrası, uygun fiyatlı bulut depolama seçenekleri arayan kullanıcıların farklı alternatiflere yönelmesi bekleniyor.