Google’dan okur gelmeyince gazete hissesi yüzde 20 düştü

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İngiltere’nin en büyük ticari haber yayıncılarından Reach, Google üzerinden gelen okur trafiğindeki sert düşüşün dijital reklam gelirlerini vurduğunu açıkladı. Sonuçların ardından şirketin Londra’da işlem gören hisseleri sabah saatlerinde yüzde 20’den fazla değer kaybetti.

Daily Mirror, Daily Express, Daily Star ve Manchester Evening News dahil 120’den fazla yayın markasının sahibi olan şirketin toplam geliri yılın ilk yarısında yüzde 9 azalarak 232,9 milyon sterline geriledi.

Google’dan gelen trafik yüzde 55 azaldı

Reach’in internet sitelerine Google üzerinden yönlendirilen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 düştü.

Bu kayıp, şirketin kendi sitelerinde gerçekleşen toplam sayfa görüntülemesini yüzde 40 azalttı. Ziyaretçi hacmine bağlı programatik reklam gelirleri de doğrudan etkilendi.

Şirket yönetimi, dijital performanstaki bozulmanın önemli bölümünü Google kaynaklı yönlendirme trafiğinin azalmasına bağladı. Trafikteki kayıp ilk çeyrekten sonra ikinci çeyrekte de devam etti.

Dijital gelir 54,2 milyon sterline indi

Reach’in dijital geliri ilk altı ayda yüzde 11,4 azalarak 61,1 milyon sterlinden 54,2 milyon sterline geriledi.

İnternet sitelerindeki görüntülenme sayısına bağlı dolaylı dijital gelirler yüzde 16,2 düştü. Reklamverenler ve tüketicilerle doğrudan kurulan ticari ilişkilerden elde edilen gelirlerdeki kayıp ise yüzde 3,9 ile daha sınırlı kaldı.

Yerel reklam faaliyetleri hariç tutulduğunda doğrudan dijital gelir yüzde 6 arttı. Şirket, bu sonucu video içerikleri ve gelir çeşitlendirme çalışmalarına bağladı.

Bilançoda 43,5 milyon sterlin zarar oluştu

Reach, yılın ilk yarısında yasal hesaplara göre 43,5 milyon sterlin faaliyet zararı açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 29,7 milyon sterlin faaliyet kârı elde etmişti.

Zararda iki baskı öne çıktı. İki baskı tesisinin kapatılması nedeniyle 36,1 milyon sterlin değer düşüklüğü gideri kaydedildi. Yayın hakları ve gazete markaları için 21,7 milyon sterlin amortisman gideri yazıldı.

Yeniden yapılanma maliyetleri de 18,9 milyon sterline ulaştı. Buna karşılık tek seferlik kalemlerin dışarıda bırakıldığı düzeltilmiş faaliyet kârı 43 milyon sterlin oldu.

Maliyet kesintisi kâr marjını korudu

Gelirlerdeki 23,1 milyon sterlinlik kayba rağmen şirket, maliyetlerini 22 milyon sterlin azaltmayı başardı.

Düzeltilmiş faaliyet giderleri yüzde 10,3 düşerek 190,4 milyon sterline geriledi. İş gücü maliyetleri, gazete kâğıdı harcamaları ve baskı tesislerinde yapılan tasarruflar maliyet düşüşünde etkili oldu.

Düzeltilmiş faaliyet kâr marjı yüzde 17,5’ten yüzde 18,5’e yükseldi. Ancak şirketin maliyet azaltarak kârlılığı koruma kapasitesinin sınırlı olduğu endişesi hissedeki satışları durduramadı.

Temettü yarıya indirildi

Reach yönetimi, büyüme yatırımları için daha fazla nakit ayırmak amacıyla ara dönem temettüsünü yarıya indirdi.

Geçen yıl hisse başına 2,88 peni olan ödeme, bu yıl 1,44 peniye düşürüldü. Şirketin kapalı emeklilik fonları için 2026 yılında 57 milyon sterlin ödeme yapması gerekiyor.

Baskı tesislerinin kapatılmasına bağlı nakit maliyetinin ise 25 milyon sterline ulaşması bekleniyor. Yönetim, temettü politikasının 2028’den itibaren yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Basılı gazetede okur kaybı hızlandı

Google trafiğindeki düşüş yalnızca dijital tarafta yaşanan bir sorun değil. Reach’in basılı gazete satışlarındaki gerileme de hız kazandı.

Basılı yayınların tirajı yılın ilk yarısında yüzde 22 azaldı. Fiyat artışlarına rağmen tiraj geliri yüzde 6,6 düşerek 134,7 milyon sterline indi.

Basılı reklam geliri yüzde 11,1, üçüncü taraflara verilen baskı hizmetlerinden elde edilen gelir ise yüzde 15,6 geriledi. Toplam basılı yayın geliri yüzde 8,3 düşüşle 178 milyon sterlin oldu.

Şirket hacim yarışından çıkıyor

Reach yönetimi, gelecekte daha fazla sayfa görüntüleme peşinde koşmak yerine özgün içeriklere, güçlü yayın markalarına ve daha yüksek gelir sağlayan okuyucu ilişkilerine odaklanacağını açıkladı.

Şirketin stratejisi, Google gibi dış platformlardan gelen değişken trafiğe bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda dijital abonelikler, video içerikleri ve doğrudan reklam anlaşmaları öne çıkarılacak.

Reach, bir yıldan kısa sürede 15 farklı yayınında ücretli dijital abonelik sistemini başlattı. Ücretli abone sayısı 40 bini aşarken yıl sonu hedefi 75 bin olarak belirlendi.

Yapay zekâdan gelir arıyor

Google’ın yapay zekâ destekli arama özellikleri yayıncıların sitelerine yönlendirilen tıklamaları azaltırken Reach, aynı teknolojiden yeni bir gelir kanalı oluşturmaya çalışıyor.

Şirket, içeriklerinin yapay zekâ sistemlerinde kullanılmasına yönelik lisans anlaşmaları yapıyor. Büyük teknoloji şirketleriyle yürütülen anlaşmaların yanı sıra yapay zekâ platformlarının içeriklere kullanım başına ödeme yaptığı sistemler de deneniyor.

Reach, yapay zekâ şirketlerinin kendi içeriklerini her gün milyonlarca kez kullandığını belirtiyor. Yönetim bu kullanımın ücretsiz veri aktarımı yerine lisans geliri oluşturmasını istiyor.

Büyük yayıncılar Google’ı tartışıyor

Reach’in bilançosu, medya sektöründe büyüyen daha geniş bir sorunu görünür hale getirdi.

Google’ın arama sonuçlarında doğrudan yapay zekâ yanıtları vermesi, kullanıcıların haber ve bilgi sitelerine tıklamadan aradıkları bilgiye ulaşmasına imkân sağlıyor. Bu durum yayıncıların ziyaretçi, reklam ve abonelik gelirlerini zayıflatıyor.

Reddit, USA Today, Politico, The Economist ve People gibi büyük içerik üreticileri, Google’ın içeriklerine erişimini sınırlama ya da yapay zekâ sistemlerinin kullanımından çıkma seçeneklerini değerlendiriyor.

Ancak Google’ın içerik tarayıcısını tamamen engellemek, yayıncıların geleneksel arama sonuçlarındaki görünürlüğünü de kaybetmesi anlamına gelebiliyor. Bu nedenle yayıncılar trafik kaybı ile Google’dan tamamen çıkma riski arasında kalıyor.

Arama ekonomisinin gelir paylaşımı bozuldu

Geleneksel internet modelinde arama motorları yayıncıların içeriklerini sıralıyor, karşılığında sitelere ziyaretçi gönderiyordu. Yayıncılar da bu ziyaretçilerden reklam ve abonelik geliri elde ediyordu.

Yapay zekâ destekli arama sistemleri ise farklı sitelerdeki bilgileri tek bir yanıt içinde birleştiriyor. Kullanıcı yanıtı arama ekranında aldığı için asıl içeriğin bulunduğu siteye geçme ihtiyacı azalıyor.

Reach’in yüzde 55’lik Google trafik kaybı, bu dönüşümün yalnızca teorik bir risk olmadığını gösterdi. Arama alışkanlıklarındaki değişim artık yayıncıların bilançosuna, temettüsüne ve piyasa değerine doğrudan yansıyor.

Piyasa şimdi gelir modelini izleyecek

Reach, yılın tamamı için piyasa beklentilerini karşılayacağını ve 2026’da yaklaşık 95,9 milyon sterlin düzeltilmiş faaliyet kârına ulaşabileceğini öngörüyor.

Ancak yönetim, dijital sektördeki baskının yılın geri kalanında ve 2027’de devam edeceğini kabul ediyor.

Piyasa bundan sonra Google kaynaklı trafikte istikrar sağlanıp sağlanamayacağını, dijital abonelik hedefinin tutturulmasını ve yapay zekâ lisans anlaşmalarından elde edilecek geliri izleyecek.

Şirket maliyetleri azaltarak kâr marjını koruyabilir. Buna karşılık kalıcı çözüm, dış platformlardan gelen okura daha az bağımlı ve doğrudan gelir üreten bir yayıncılık modeli kurabilmesine bağlı olacak.