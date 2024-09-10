Google'ın 237 milyar dolarlık reklam gelirinin yüzde 68'i ABD dışından

Statista'nın paylaştığı bilgilere göre, geçen yıl ABD'de yaklaşık 76 milyar dolar reklam geliri elde eden Google, toplam reklam gelirinin yüzde 32'sini ABD'den elde etmiş oldu. Şirket, geriye kalan yüzde 68'lik reklam geliri ise diğer ülkelerden sağlandı.

2023'te toplam gelir 305 milyar dolar

Sitede yer alan verilere göre şirket en büyük sıçramayı Covid-19 salgını döneminde yaptı. 2020'de 181 milyar dolar gelir elde eden şirket, 2021'de 256 milyar dolar kazanç sağladı. Şirketin 2023'te toplam geliri ise 305 milyar dolar oldu. Google, 2023'te sadece reklamdan 237 milyar dolar kazanç sağlarken, bu durum, şirketin gelirlerinin yüzde 77'sini reklamlarla elde ettiğini gösterdi.

Şirket yüzde 90,4'lük piyasa değerini elinde bulunduruyor

Google diğer arama motorları ile kıyaslandığında da ekonomik olarak çok büyük bir gücü elinde tutuyor. Web trafiği analiz sitesi Statcounter'da yer alan verilere göre, Google, dünya çapında diğer arama motorları ile kıyaslandığında yüzde 90,4'lük piyasa değerini elinde bulunduruyor.

Google'ı en yakından takip eden Microsoft'un sahibi olduğu Bing'in piyasa değeri olarak aldığı pay ise yaklaşık yüzde 4 oldu. Listede 3. sırada ise yaklaşık yüzde 2 ile Yandex bulunuyor.