Google’ın Dijital Türkiye platformu dijitalle büyüme desteği verecek

26 Ekim 2020

Google Türkiye, dijital ortamdaki varlıklarını geliştirmek isteyen işletmelere ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen bireylere destek olmak için Google Dijital Türkiye platformunu hayata geçirdi.

Google Dijital Türkiye platformu, işlerini dijitalle hızlı ve etkin şekilde dönüştürmek isteyen işletmelerin işlerini büyütüp yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacak online araçları tek bir yerde bulmalarını sağlıyor. Platform, COVID-19 salgınının neden olduğu olumsuz koşulların sürdüğü bu dönemde, işlerini online ortama taşıyarak büyümek isteyen işletmelere satışlarını ve rekabet güçlerini artıracak çözümleri ücretsiz olarak sunuyor.

Dijitalle güçlenmek için ihtiyaç duyulan tüm araç ve çözümlere, Google Dijital Türkiye platformu ile tek noktadan erişilebilecek

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ‘yeni normal’ koşullarında büyümenin ve rekabetçiliğin yolunun, dijitale yönelmekten geçtiğine işaret eden Google Türkiye Pazarlama Lideri Işıl Heves, “Dijitalle güçlenmek isteyen herkesin ihtiyaç duyduğu tüm araç ve çözümlere tek noktadan erişebilecekleri Google Dijital Türkiye platformunu işte bu gerçekten hareketle hayata geçirdik. Amacımız, KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelere ve girişimcilere, ücretsiz fırsatlar, eğitimler ve ürün destekleri sunarak dijitalleşmelerine destek olmak” dedi.

“Google olarak, 2006’dan bugüne Türkiye ekonomisi ile birlikte adım atıyor, Türkiye’nin dijital geleceği için tüm paydaşlarımıza, müşterilerimize ve kullanıcılarımıza kesintisiz destek veriyoruz” diyen Heves şöyle devam etti:

“Bu amaçla 2017’den beri sunduğumuz ücretsiz Google Dijital Atölye eğitimleri ile milyonlarca kullanıcımızın kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduk. 200 binden fazla kullanıcımız ise bu eğitimler sonunda Google’dan sertifikalarını almaya hak kazandılar. Mezunlarımızın yüzde 37’si eğitimlerimiz sayesinde işlerini ve kariyerlerini ilk üç ay içerisinde dijitale taşıdıklarını ilettiler. Bundan sonra da Google Dijital Türkiye platformu ile toplam 1,5 milyon birey ve işletmenin içinde bulunduğumuz bu belirsiz dönemden güçlenerek çıkmalarına destek olmayı ve böylece Türkiye’nin dijital geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

Perakende işletmecileri, dijitalde ‘Grow My Store’ ile büyüyor

Google Dijital Türkiye platformunda yer alan online araçlardan biri olan Grow My Store, işletmelere internette büyümek, dijital pazarlama kampanyalarını daha etkin yürütmek, kolay erişilebilmek, uzaktan sipariş alıp teslimat yapmak gibi konularda ihtiyaç duydukları rehberliği ücretsiz olarak sunuyor. Grow My Store ile işletme sahipleri, dünyaya açılan dijital pencerelerini nasıl iyileştirebileceklerini, sektörlerindeki diğer oyunculara kıyasla nasıl bir performans sergilediklerini ve hangi yönlerde geliştirmeler yapabileceklerini kolayca görebiliyor. Grow My Store’u kullanan işletmeler, kapsamlı ve karşılaştırmalı bir sektörel değerlendirme raporuna ek olarak, kendilerine özel hazırlanan müşteri ve pazar analizlerine de ücretsiz sahip olabiliyor.

Dijitalde büyümek isteyen KOBİ’lere, hızlı ve kolay e-ticaret platformu desteği

Google Türkiye, Google Dijital Türkiye platformu ile internette büyümek ve yeni pazarlara ulaşmak isteyen KOBİ’leri e-ticarete taşıyor. Bu amaçla, IdeaSoft ile özel bir işbirliğine giden Google Türkiye, işletmelere ihtiyaç duydukları tüm özelliklere sahip anahtar teslim e-ticaret sitelerini 24 saat içinde kolayca oluşturabilmeleri için çok avantajlı bir paket sunuyor. KOBİ’ler bu olanaklar sayesinde e-ticaret sitelerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde inşa etme fırsatı yakalamakla kalmıyor, ayrıca Türkiye’nin en büyük online pazaryerlerinde indirimli komisyon oranları ile yer alma ayrıcalığına da sahip oluyor. Ideasoft ile yapılan bu işbirliği sayesinde KOBİ'ler ayrıca, Google’ın sunduğu özel eğitimlerden ve Ideasoft VIP müşteri desteğinden de yararlanabiliyor.

KOBİ’ler ‘Google Benim İşletmem’ ile internette görünür olup müşterileriyle etkileşimlerini artırıyor

Google Dijital Türkiye platformunda yer alan ve işletmelerin ücretsiz olarak yararlanabilecekleri ‘Google Benim İşletmem’ aracı sayesinde işletmeler online dünyada kendi profillerini son derece hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabiliyor, Google Arama ve Haritalar'da müşterileri ile hızlı ve etkili şekilde etkileşime geçme avantajına sahip oluyor. Google, görünürlüklerini ve etkileşimlerini önemli ölçüde artıran bu hizmetleri işletmelerden herhangi bir ücret talep etmeden, ücretsiz olarak sunuyor.

Geleceğin kapılarını açan eğitimler Dijital Atölye’de

Google tarafından ücretsiz sunulan Dijital Atölye de işletme sahiplerine ve çalışanlara, online dünyada dijital varlık oluşturmak, e-ticareti etkin kullanmak, online güvenliği sağlamak, potansiyel müşterilere ulaşmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri ücretsiz olarak sunuyor. Bir işletmeyi internette başarılı bir şekilde büyütmek için gereken kritik bilgi ve yetkinliklere sahip olmak isteyenler, Dijital Atölye’ye kaydolup eğitimleri tamamladıklarında bu alandaki yetkinliklerini belgeleyen bir sertifikanın da sahibi oluyor.