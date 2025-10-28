Google'ın kurucuları servet yarışında hızlandı ! 3 ayda dev sıçrama

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Alphabet’in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 2025 yılı başından bu yana servetlerini sırasıyla 58,5 milyar dolar ve 53,8 milyar dolar artırarak, dünyanın en fazla kazanç sağlayan ikinci ve üçüncü milyarderi oldu.

Böylece ikili, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in 52,5 milyar dolarlık ve Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın 47,4 milyar dolarlık kazancını geride bıraktı. Ancak her iki isim de yalnızca Oracle’ın kurucusu Larry Ellison’ın 151 milyar dolarlık artışının gerisinde kaldı.

Bloomberg verilerine göre Larry Page’in serveti 227 milyar dolar, Sergey Brin’in serveti ise 212 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamlar onları dünyanın en zenginleri listesinde beşinci ve altıncı sıraya yerleştirdi.

Servetleri 3 ayda sıçrama yaşadı

Google’ın kurucularının serveti özellikle yaz aylarından sonra hızla arttı.

Temmuz sonunda Page ve Brin yıl başından beri sadece yaklaşık 5 milyar dolar kazanmıştı. O dönemde Page’in serveti 170 milyar dolar, Brin’in serveti ise 160 milyar dolar civarındaydı.

Page ve Brin, Alphabet’teki yaklaşık yüzde 6’lık hisseleri sayesinde, şirket hisselerinin değer kazanmasıyla servetlerine 50 milyar dolardan fazla ekledi. Son üç ayda Alphabet hisselerinin yüzde 35 artarak 260 doların üzerine çıkması, ikilinin servetinde adeta bir sıçrama yarattı.

Alphabet hisselerindeki yükseliş, eylül ayında federal bir yargıcın, Google’ın Chrome tarayıcısı veya Android işletim sistemini satmak zorunda olmadığına hükmetmesiyle ivme kazandı. Hisse değeri ayrıca geçen hafta Alphabet’in Anthropic ile yaptığı dev anlaşma sonrasında da artış gösterdi.