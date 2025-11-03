Görevi bırakacağı şirketin kârı 30,8 milyar dolara çıktı

ABD merkezli çok uluslu yatırım şirketi Berkshire Hathaway, 2024’ün üçüncü çeyreğinde 30,796 milyar dolar net kâr açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 26,251 milyar dolardı.

Hisse başına kâr 18 bin 272 dolardan 21 bin 413 dolara yükseldi. Özellikle sigorta şirketleri (Geico, Berkshire Re vb.) bu yükselişte başrol oynadı.

Sigorta kârı 1,6 milyar dolar artarak 2,369 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl Güneydoğu ABD’yi vuran Helene Kasırgası, 2023 bilançolarında büyük zarara neden olmuştu.

Berkshire ayrıca döviz borçlarından 331 milyon dolarlık kazanç elde etti (geçen yıl 1,1 milyar dolar kayıp yaşamıştı).

Ancak bazı alanlarda gerileme dikkat çekti. Elektrik ve doğal gaz hizmetlerinde kâr %9 düşerek 1,489 milyar dolara geriledi.

Perakende markaları (Fruit of the Loom, Duracell, Forest River ve oyuncak üreticisi Jazwares) tüketici güvenindeki zayıflamadan etkilendi.

Toplam ciro yüzde 2 arttı

Gelir artışı ise sınırlı kaldı. Şirketin toplam cirosu sadece yüzde 2 artarak 94,972 milyar dolara ulaştı.

Berkshire’ın elindeki nakit miktarı Eylül sonunda 381,7 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçtiğimiz ay 9,7 milyar dolarlık OxyChem yatırımını açıklasa da bu devasa nakit rezervinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor.

Şirketin COE'su 95 yaşındaki efsane yatırımcı Warren Buffett, hisse fiyatını hâlâ “pahalı” bulduğu için şirketin bu çeyrekte kendi hisselerini geri almaması dikkat çekti.

Buffett, Ocak 2026’da CEO koltuğunu uzun süredir yardımcısı olan Greg Abel’e devredecek; ancak Berkshire’ın yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edecek.